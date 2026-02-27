Ars tecnica

Η παγκόσμια κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα ημιαγωγών χτυπά με σφοδρότητα την αγορά των προσωπικών υπολογιστών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, η ηγεσία της HP περιέγραψε μια εικόνα έντονης αστάθειας, ανακοινώνοντας ότι το κόστος των μνημών διπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες.

Διπλασιασμός κόστους στο «bill of materials»

Σύμφωνα με την Οικονομική Διευθύντρια (CFO) της εταιρείας, Karen Parkhill, η RAM αποτελεί πλέον το «αγκάθι» στον προϋπολογισμό κατασκευής των υπολογιστών. Ενώ στα τέλη του 2025 η μνήμη αντιπροσώπευε το 15% έως 18% του συνολικού κόστους υλικών (BOM) ενός υπολογιστή HP, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αγγίξει το 35% για το υπόλοιπο του έτους.

«Είδαμε το κόστος μνήμης να αυξάνεται κατά περίπου 100% διαδοχικά και προβλέπουμε περαιτέρω αυξήσεις μέσα στο οικονομικό έτος», τόνισε η Parkhill, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη πίεση θα γίνει αισθητή στο δεύτερο εξάμηνο.

Η στρατηγική της HP: Υψηλότερες τιμές, λιγότερη μνήμη

Για να απορροφήσει τους κραδασμούς, η HP εφαρμόζει ήδη μια στρατηγική «άμυνας» που επηρεάζει άμεσα τον τελικό καταναλωτή με, κατ' αρχάς, συξήσεις Τιμών, καθώς η εταιρεία προσαρμόζει τις τιμές πώλησης προς τα πάνω για να διατηρήσει την κερδοφορία της, υπολογιστές με... λιγότερη RAM, καθώς σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης αποθεμάτων, η HP προωθεί στην αγορά μοντέλα με χαμηλότερες προδιαγραφές μνήμης, ειδικά στις κατηγορίες χαμηλού και μεσαίου κόστους και παράλληλα «απογύμνωση» χαρακτηριστικών. Ο Ketan Patel, πρόεδρος του τμήματος Personal Systems, επιβεβαίωσε την κυκλοφορία φθηνότερων προϊόντων με λιγότερα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά, ώστε να εξισορροπηθεί η εξίσωση προσφοράς-ζήτησης.

Διψήφια πτώση στην αγορά και το «στοίχημα» της ΤΝ

Παρά την αύξηση των εσόδων κατά 11% (10,3 δισ. δολάρια) στο τμήμα Personal Systems για το τελευταίο τρίμηνο, οι προβλέψεις για το μέλλον είναι συγκρατημένες. Η εταιρεία αναμένει ότι η συνολική αγορά PC θα καταγράψει διψήφια πτώση εντός του ημερολογιακού έτους, καθώς οι υψηλές τιμές αναμένεται να κάμψουν τη ζήτηση.

Ο προσωρινός CEO της HP, Bruce Broussard, προειδοποίησε ότι η αστάθεια στις τιμές DRAM και NAND θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 και πιθανότατα θα επεκταθεί και στο 2027. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η εταιρεία επιστρατεύει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τον περιορισμό των εφοδιαστικών εξόδων και επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης νέων προμηθευτών.

Το συμπέρασμα για τον καταναλωτή είναι πως η εποχή των «φθηνών και ισχυρών» PC φαίνεται να μπαίνει σε παύση.

Με τους αναλυτές να προειδοποιούν για αυξήσεις τιμών από 15% έως 20%, οι αγοραστές θα κληθούν φέτος να πληρώσουν περισσότερα για μηχανήματα που, σε πολλές περιπτώσεις, θα προσφέρουν λιγότερες δυνατότητες από τους προκατόχους τους.