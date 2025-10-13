H Ολλανδία ανέλαβε τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ υπολογιστών Nexperia, κλιμακώνοντας τις εντάσεις με το Πεκίνο, καθώς μια παγκόσμια διαμάχη για την πνευματική ιδιοκτησία της τεχνολογίας, ειδικά γύρω από τους ημιαγωγούς, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αργά την Κυριακή ότι παρενέβη στην Nexperia, με έδρα το Ναϊμέχεν, η οποία κατασκευάζει τσιπ για αυτοκίνητα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Επικαλέστηκε ανησυχίες για πιθανή μεταφορά τεχνολογίας στην κινεζική μητρική εταιρεία της Nexperia, την Wingtech.

Το Δικαστήριο της Χάγης επικαλέστηκε πρωτοφανείς εξουσίες βάσει ολλανδικού νόμου, γνωστού ως «Νόμος περί Διαθεσιμότητας Αγαθών». Η απόφαση οδήγησε σε πτώση 10% των μετοχών της Wingtech στη Σαγκάη τη Δευτέρα.

Η ολλανδική κυβέρνηση δεν θα αναλάβει την κυριότητα της Nexperia, αλλά θα έχει πλέον την εξουσία να αναιρεί ή να μπλοκάρει αποφάσεις της διοίκησης που θεωρεί επιβλαβείς, ενώ η τακτική παραγωγή της εταιρείας συνεχίζεται.

Η Wingtech χαρακτηρίζει την απόφαση γεωπολιτική προκατάληψη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει την πίεση στις κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εμπορικού πολέμου, απειλώντας την περασμένη εβδομάδα με δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές.

Οι ΗΠΑ και η Ολλανδία συνήθως συνεργάζονται στενά στους ελέγχους εξαγωγών της βιομηχανίας τσιπ υπολογιστών. Ωστόσο, εκπρόσωπος του ολλανδικού Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στην απόφαση για τη Nexperia και ότι η χρονική στιγμή ήταν «καθαρά συμπτωματική».

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσινγκτον επέκτεινε τη λίστα εταιρειών που θεωρούνται απειλές για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβάνοντας και τις θυγατρικές της Wingtech. Η ίδια είχε ήδη ενταχθεί στον «κατάλογο οντοτήτων» των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2024 για τον φερόμενο ρόλο της στην υποβοήθηση της κινεζικής κυβέρνησης να αποκτήσει τεχνολογίες κατασκευής ευαίσθητων ημιαγωγών.

Η Nexperia, 100% θυγατρική της Wingtech, είχε δηλώσει τότε ότι θα συμμορφωθεί με τους αμερικανικούς κανονισμούς, διατηρώντας ωστόσο απόσταση από την κινεζική μητρική της εταιρεία.

Η Wingtech χαρακτήρισε την παρέμβαση της ολλανδικής κυβέρνησης «υπερβολική» και αποτέλεσμα «γεωπολιτικής προκατάληψης». Ισχυρίστηκε επίσης ότι μη Κινέζικα στελέχη της Nexperia προσπάθησαν να αλλάξουν βίαια τη μετοχική δομή της εταιρείας μέσω νομικών διαδικασιών, σε μια «συγκαλυμμένη αρπαγή εξουσίας».

Έγγραφο εμπορικού δικαστηρίου του Άμστερνταμ (7 Οκτωβρίου) που είδε το Reuters, δείχνει ότι το δικαστήριο αποφάσισε την 1η Οκτωβρίου να αναστείλει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Wingtech, Zhang Xuezheng, από τη θέση του ως εκτελεστικού διευθυντή στη Nexperia, μετά από «βάσιμους λόγους να αμφιβάλλει» για τη σωστή διαχείριση της εταιρείας.

Διόρισε τον Ολλανδό επιχειρηματία Guido Dierick στη θέση του Zhang με «αποφασιστική ψήφο» και μετέφερε τον έλεγχο σχεδόν όλων των μετοχών της Nexperia σε Ολλανδό δικηγόρο για τη διοίκηση. Το ολλανδικό κράτος και το εργατικό συμβούλιο της εταιρείας υποστήριξαν τις κινήσεις αυτές.

Η Wingtech δήλωσε ότι συμβουλεύεται δικηγόρους και αναζητά κυβερνητική υποστήριξη για να «προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της εταιρείας». Η Nexperia, την οποία η Wingtech αγόρασε το 2018 για 3,63 δισεκατομμύρια δολάρια, διαβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε ότι τα διοικητικά προβλήματα στη Nexperia απειλούν τις «κρίσιμες τεχνολογικές γνώσεις» της εταιρείας. «Η απώλεια αυτών των δυνατοτήτων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ολλανδική και ευρωπαϊκή οικονομική ασφάλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Nexperia είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές απλών τσιπ υπολογιστών στον κόσμο, όπως διόδους και τρανζίστορ, ενώ αναπτύσσει επίσης προηγμένες τεχνολογίες, όπως ημιαγωγούς «ευρέος χάσματος» για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φορτιστές και κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Wingtech τόνισε ότι ο έλεγχός της επί της Nexperia θα περιοριστεί προσωρινά λόγω της ολλανδικής εντολής και των δικαστικών αποφάσεων, επηρεάζοντας τη λήψη αποφάσεων και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Wingtech είχε προηγούμενα αντιπαραθέσεις με άλλες δυτικές κυβερνήσεις, με τη Βρετανία να της ζητά να εκποιήσει την ιδιοκτησία μιας εγκατάστασης στο Νιούπορτ.