TechCrunch

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την προσθήκη διαφημίσεων στις απαντήσεις του Grok, του AI chatbot της εταιρείας, όπως μετέδωσε η Financial Times. Η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση του προβληματικού διαφημιστικού τομέα της X, μετά την αποχώρηση της πρώην CEO, Λίντα Γιακαρίνο.

«Μέχρι τώρα εστιάσαμε στο να κάνουμε τον Grok τον πιο έξυπνο και ακριβή AI στον κόσμο — και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο Μασκ κατά τη διάρκεια ζωντανής συζήτησης με διαφημιστές. «Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο πώς θα καλύψουμε το κόστος των ακριβών GPU».

Ο Μασκ είπε ότι οι διαφημιζόμενοι θα μπορούν να πληρώνουν για να εμφανίζονται στις προτάσεις του Grok.

«Αν ένας χρήστης προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα μέσω του Grok, τότε η προβολή μιας διαφήμισης με τη σχετική λύση είναι ιδανική», σημείωσε.

Ο δισεκατομμυριούχος σχεδιάζει επίσης να αξιοποιήσει τεχνολογία από την xAI — τη startup AI που ίδρυσε — για να βελτιώσει τη στόχευση διαφημίσεων στην πλατφόρμα X. Η xAI εξαγόρασε την X νωρίτερα φέτος, έναντι 45 δισ. δολαρίων.