Grok: Η Βρετανία ξεκινά επίσημη έρευνα κατά του chatbot του Ίλον Μασκ

Η ανεξάρτητη βρετανική αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Information Commissioner’s Office) ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατά του chatbot της Τεχνητής Νοημοσύνης Grok του Ίλον Μασκ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την πιθανή παραγωγή επιβλαβούς περιεχομένου από εικόνες και βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η έρευνα αφορά τις xAI και X Internet Unlimited Company - τον διαχειριστή δεδομένων με έδρα το Δουβλίνο για την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, σύμφωνα με το Information Commissioner’s Office.

Η έρευνα διεξάγεται κατόπιν των πληροφοριών ότι το Grok χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή με μη συναινετικό τρόπο εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου προσώπων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και παιδιά.

Η δημιουργία και κυκλοφορία τέτοιου περιεχομένου εγείρει σοβαρές ανησυχίες βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και συνιστά σοβαρό εν δυνάμει κίνδυνο για βλάβη του κοινού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής.

Σε άλλη εξέλιξη, η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο Ιντερνετ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει την έρευνα σχετικά με το Χ

Νωρίτερα σήμερα, η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιλον Μασκ για να δώσει κατάθεση στις 20 Απριλίου ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί έρευνα στα γραφεία του Χ στην Γαλλία.

Ο Ιλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ και η Λίντα Γιακαρίνο, πρώην γενική διευθύντρια, καλούνται για τις 20 Απριλίου στο πλαίσιο «ελεύθερης κατάθεσης» με την ιδιότητά τους ως εν τοις πράγμασι και βάσει του νόμου διαχειριστών της πλατφόρμας Χ κατά την στιγμή των γεγονότων, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό. Παράλληλα, «έρευνα διατάχθηκε για σήμερα στα γραφεία της πλατφόρμας Χ στην Γαλλία», στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αρχικά, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία βουλευτή που υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι είναι πιθανόν ότι έχουν διαστρεβλώσει την λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Εκτοτε, οι έρευνες διευρύνθηκαν για να περιλάβουν άλλα αδικήματα, ανάμεσά τους: συνέργεια σε κατοχή εικόνων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα, συνέργεια στην μετάδοση, προσφορά ή διάθεση σε οργανωμένη συμμορία εικόνων ανηλίκων με πορνογραφικό χαρακτήρα, deepfake σεξουαλικό χαρακτήρα ή αρνητισμό.

Εκτός του Ιλον Μασκ και της Λίντα Γιακαρίνο, «υπάλληλοι της πλατφόρμας Χ κλητεύονται επίσης την εβδομάδα 20-24 Απριλίου 2026 για κατάθεση ως μάρτυρες», εξηγεί στην ανακοίνωσή της η εισαγγελέας του Παρισιού.

«Οι ελεύθερες ακροάσεις των διευθυντών θα πρέπει να επιτρέψουν την έκθεση της άποψής τους επί των γεγονότων και ενδεχομένως των μέτρων συμμόρφωσης που εξετάζονται».

Η επιλογή της κλήτευσης των πρωταγωνιστών σε «ελεύθερη ακρόαση» απηχεί το πνεύμα των αρχών της έρευνας: «Η διενέργεια αυτής της έρευνας εγγράφεται σε αυτήν την φάση στο πλαίσιο μίας εποικοδομητικής προσέγγισης με στόχο την εν τέλει εγγύηση της συμμόρφωσης της πλατφόρμας Χ με τους γαλλικούς νόμους στο μέτρο που λειτουργεί στο γαλλικό έδαφος».

Η έρευνα στα γραφεία του Χ στην Γαλλία διεξάγεται μαζί με την υπηρεσία καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής χωροφυλακής και παρουσία της Europol.