Google: Στόχος η κατασκευή data centers στη Σελήνη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, υποστηρίζει πλέον ανοιχτά τα data centers στο διάστημα, δηλώνοντας στην Fox News σε συνέντευξη την Κυριακή ότι η εταιρεία θα ξεκινήσει την κυκλοφορία υλικού Tεχνητής Nοημοσύνης το 2027 και ότι μέσα σε περίπου 10 χρόνια, η εξωγήινη υποδομή θα θεωρείται ένας φυσιολογικός τρόπος για την τροφοδότηση της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σε περίπου μια δεκαετία θα το θεωρούμε ως έναν πιο φυσιολογικό τρόπο κατασκευής data centers», είπε, οπότε σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, το cloud της Google θα μπορεί να ζει πολύ πέρα από την ατμόσφαιρα και εκτός του πλανήτη για πάντα.

«Στην Google, είμαστε πάντα περήφανοι για τα φιλόδοξα σχέδιά μας», δήλωσε ο Pichai. «Ένα από τα φιλόδοξα σχέδιά μας είναι: Πώς θα αποκτήσουμε κάποια μέρα data centers στο διάστημα, ώστε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την ενέργεια του ήλιου, η οποία είναι εκατό τρισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια που παράγουμε σήμερα σε ολόκληρη τη Γη;»

Εσωτερικά, η προσπάθεια αυτή έχει το πολύ εύστοχο όνομα Project Suncatcher. Σε μια ανάρτηση στο blog τον Νοέμβριο, η Google την παρουσίασε ως ένα «ερευνητικό άλμα προς το φεγγάρι» για να προωθήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε τροχιά, με σμήνη δορυφόρων που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, θα εκτελούν TPU και θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω συνδέσεων λέιζερ αντί για οπτικές ίνες. Ουσιαστικά, η εταιρεία επιδιώκει «μια μέρα να επεκτείνει τη μηχανική μάθηση στο διάστημα».

Η αρχή είναι μικρή — δύο δορυφόροι δοκιμών σε συνεργασία με την Planet έως τις αρχές του 2027 — αλλά τα σχέδια προχωρούν κατευθείαν σε πυκνά σμήνη δορυφόρων μεγέθους μιας γειτονιάς πόλης, ένα πρώιμο σχέδιο για το πώς θα μοιάζουν τα εξωγήινα κέντρα δεδομένων του μέλλοντος στη δεκαετία του 2030.

«Κάνουμε το πρώτο μας βήμα το 2027», δήλωσε ο Pichai στο Fox News. «Θα στείλουμε μικροσκοπικά ράφια μηχανών, θα τα τοποθετήσουμε σε δορυφόρους, θα τα δοκιμάσουμε και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να τα επεκτείνουμε από εκεί».

Πάνω από την ατμόσφαιρα, οι δορυφόροι μπορούν να βρίσκονται σε σχεδόν συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, να συλλέγουν πολύ περισσότερη ηλιακή ενέργεια ανά πάνελ και να απορρίπτουν τη θερμότητα τους στο βαθύ διάστημα.