Google: Σχεδιάζει επένδυση 10 δισ. δολαρίων στην Ινδία για κατασκευή data centers

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times, η Google σχεδιάζει να επενδύσει 10 δισ.δολάρια για την κατασκευή ενός συγκροτήματος data centers με χωρητικότητα 1 γιγαβάτ στο Βισαχαπατνάμ της Ινδίας.

Το πρότζεκτ θα περιλαμβάνει τρία data centers κοντά στο Βισαχαπατνάμ και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τον Ιούλιο του 2028, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η συμφωνία μεταξύ της Google και του υπουργού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής της Andhra Pradesh, Nara Lokesh, αναμένεται να επισημοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου στη Νέα Δελχί.

Το Συμβούλιο Προώθησης Επενδύσεων της Andhra Pradesh αναμένεται να εγκρίνει την επενδυτική πρόταση την Τετάρτη.