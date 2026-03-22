Gizmodo: Τα gaming laptop επόμενης γενιάς θα έχουν καλύτερα τσιπ και οθόνες αλλά θα είναι και πιο ακριβά

Η νέα γενιά high-end gaming laptops για το 2026 είναι εδώ, όμως τα νέα από το στρατόπεδο της Intel ίσως δεν είναι αυτά που περίμεναν οι ενθουσιώδεις gamers. Με την ανακοίνωση της σειράς Core Ultra 200HX Plus, η Intel υπόσχεται οριακές βελτιώσεις στις επιδόσεις, οι οποίες συνοδεύονται από μια αισθητή αύξηση στο κόστος απόκτησης.

Το «Refresh» του Arrow Lake: Τι αλλάζει (και τι όχι)

Η νέα ναυαρχίδα, ο Intel Core Ultra 9 290HX Plus, έρχεται να αντικαταστήσει τον περσινό 285HX.

Αν περιμένατε μια επανάσταση στην αρχιτεκτονική, θα απογοητευτείτε: ο επεξεργαστής βασίζεται ακόμα στο Arrow Lake, διατηρώντας τα ίδια χαρακτηριστικά με τον προκάτοχό του:

24 Πυρήνες (8 Performance / 16 Efficiency)

Max Boost Clock: 5.5 GHz

Η μοναδική ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται στη βελτιωμένη die-to-die συχνότητα, που επιταχύνει τη μεταφορά δεδομένων εντός του chip.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ανομοιογενή αποτελέσματα στο gaming. Σε δοκιμές με μια RTX 5090 Mobile, το Red Dead Redemption 2 είδε αύξηση μόλις 2%, ενώ το Cyberpunk 2077 κέρδισε ένα αξιοπρεπές 10%. Η μόνη πραγματική έκπληξη ήρθε από το Borderlands 3 με άνοδο 24%.

Πάντως, οι κατασκευαστές προσπαθούν να ισορροπήσουν το αυξημένο κόστος των chips και της μνήμης RAM, προσφέροντας καλύτερες οθόνες ως «δέλεαρ».

Alienware Area-51 (16 & 18): Η Dell εγκαταλείπει τις μέτριες LCD για χάρη εντυπωσιακών OLED panels με ειδική επίστρωση κατά των αντανακλάσεων. Ωστόσο, η τιμή «καίει»: Το μοντέλο με OLED, RTX 5090 και τον νέο 290HX Plus αγγίζει τα $4,900, με τις αποστολές να ξεκινούν τον Απρίλιο.

Asus ROG Strix G16 & G18: Η Asus ποντάρει στην ταχύτητα, αναβαθμίζοντας τα IPS panels στα 300Hz, ενώ το 18άρι μοντέλο διαθέτει Mini LED οθόνη με φωτεινότητα 1.600 nits. Οι τιμές αναμένονται μεταξύ $2,800 και $3,900, χωρίς ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Acer Predator Helios Neo 16S AI: Η πρόταση της Acer ξεχωρίζει για το design, με πάχος μόλις 1,9 εκατοστά, καταφέρνοντας να «στριμώξει» τον Core Ultra 9 και μια RTX 5080. Αναμένεται στα ράφια τον Ιούλιο.