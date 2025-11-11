Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα γερμανικό δικαστήριο τάχθηκε την Τρίτη υπέρ της γερμανικής εταιρείας διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων GEMA σε μια υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων που παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον και αφορούσε την αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI.

Το δικαστήριο του Μονάχου αποφάνθηκε ότι η OpenAI δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί στίχους τραγουδιών χωρίς άδεια και η προεδρεύουσα δικαστής Έλκε Σβάγκερ διέταξε την εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση για τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Η GEMA είχε υποστηρίξει ότι το chatbot ChatGPT της OpenAI αναπαράγει στίχους από γερμανικά τραγούδια που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια και ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη της είχε εκπαιδευτεί με προστατευμένο περιεχόμενο από το ρεπερτόριο των περίπου 100.000 μελών της, μεταξύ των οποίων και ο μουσικός Herbert Groenemeyer, ο οποίος έχει σημειώσει μεγάλες πωλήσεις.

Η OpenAI απάντησε λέγοντας ότι τα επιχειρήματα της GEMA αντανακλούσαν μια παρεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του ChatGPT.

Η υπόθεση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για τον τρόπο ρύθμισης των γενετικών συστημάτων AI στην Ευρώπη.

Η GEMA επιδιώκει τη θέσπιση ενός πλαισίου αδειοδότησης που θα απαιτεί από τους προγραμματιστές Τεχνητής Νοημοσύνης να πληρώνουν για τη χρήση μουσικών έργων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην παραγωγή.

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση.