Γερμανία: Συλλήψεις 18 ατόμων για online απάτες - Στα 300 εκατ. ευρώ οι ζημίες 

Μια διεθνώς συντονισμένη δράση κατά φερόμενων δικτύων online απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στην οποία συμμετείχαν γερμανικοί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ανακοίνωσαν οι γερμανικές αρχές την Τετάρτη.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομική Υπηρεσία της Γερμανίας και οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι μεταξύ των ετών 2016 και 2021, οι φερόμενοι ως εγκληματίες χρησιμοποίησαν τα στοιχεία πιστωτικών καρτών 4,3 εκατομμυρίων ατόμων από 193 χώρες στο σχέδιό τους, προκαλώντας ζημίες άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ύποπτοι αποσπούσαν κεφάλαια μέσω συνδρομών σε ψεύτικους ιστότοπους που είχαν σχεδιαστεί για streaming, γνωριμίες και ψυχαγωγία.

Οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τέσσερις μεγάλους γερμανικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να επεξεργαστούν τις πληρωμές, ανέφεραν.

Αργά την Τρίτη, οι αρχές αποκάλυψαν ότι είχαν διενεργήσει έρευνες στη Γερμανία, την Ιταλία, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Σιγκαπούρη, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών, 6 από τους συλληφθέντες κατείχαν στο παρελθόν ηγετικές θέσεις στους παρόχους.