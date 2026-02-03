Γερμανία: Προχωρά σε στρατιωτικές δαπάνες για το διάστημα μέσω της δημιουργίας κατασκοπευτικών δορυφόρων

Την ανάπτυξη επενδύσεων που θα περιλαμβάνει από κατασκοπευτικούς δορυφόρους και «διαστημικά σκάφη» έως επιθετικά λέιζερ, εξετάζει η Γερμανία, στο πλαίσιο ενός στρατιωτικού διαστημικού προγράμματος δαπανών ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ (41 δισεκατομμύρια δολάρια), με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τροχιακών απειλών από τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Γερμανία θα κατασκευάσει μια κρυπτογραφημένη στρατιωτική συστοιχία περισσότερων από 100 δορυφόρων, γνωστή ως SATCOM Stage 4, τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής της Γερμανικής Διαστημικής Διοίκησης Μίκαελ Τράουτ στο Reuters, στο περιθώριο μιας διαστημικής εκδήλωσης πριν από την Έκθεση Αεροπορίας της Σιγκαπούρης.

Είπε ότι το δίκτυο θα αντικατοπτρίζει το μοντέλο που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστημικής Ανάπτυξης, μια μονάδα του Πενταγώνου που αναπτύσσει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για επικοινωνίες και παρακολούθηση πυραύλων.

Η γερμανική αμυντική εταιρεία Rheinmetall βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με την επίσης γερμανική κατασκευάστρια δορυφόρων OHB για την κοινή υποβολή προσφοράς σε μη κατονομαζόμενο γερμανικό στρατιωτικό δορυφορικό πρόγραμμα, μετέδωσε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η πιθανή συμφωνία έρχεται καθώς οι τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διαστημικές εταιρείες -Airbus , Thales και Leonardo- επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή εναλλακτική δορυφορικών επικοινωνιών απέναντι στο Starlink του Ίλον Μασκ.

Ο Τράουτ πρόσθεσε ότι η γερμανική επένδυση στη στρατιωτική «αρχιτεκτονική» του Διαστήματος αντανακλά ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον από τότε που η Ρωσία εισέβαλε πλήρως στην Ουκρανία το 2022. Το Βερολίνο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, τόνισε, πρέπει να ενισχύσουν την αποτρεπτική τους ικανότητα, επενδύοντας όχι μόνο σε ασφαλείς επικοινωνίες αλλά και σε δυνατότητες που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν ή να αχρηστεύσουν εχθρικά διαστημικά συστήματα.

«(Πρέπει να) βελτιώσουμε την ικανότητα αποτροπής μας στο Διάστημα, καθώς το Διάστημα έχει γίνει επιχειρησιακό πεδίο -ακόμη και πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων- και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα συστήματά μας, οι διαστημικές μας δυνατότητες, πρέπει να προστατεύονται και να αμύνονται», τόνισε ο Τράουτ.

Δορυφόροι-«επιθεωρητές» και λέιζερ

Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει σε δορυφόρους συλλογής πληροφοριών, αισθητήρες και συστήματα σχεδιασμένα να διαταράσσουν τη λειτουργία εχθρικών διαστημικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων λέιζερ και εξοπλισμού ικανού να στοχεύει επίγειες υποδομές, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τράουτ.

Σημείωσε ότι το πρόγραμμα θα δώσει προτεραιότητα σε μικρούς και μεγάλους εγχώριους, καθώς και ευρωπαϊκούς, προμηθευτές.

Ο Τράουτ υπογράμμισε ότι η Γερμανία δεν θα αναπτύξει όπλα καταστροφής σε τροχιά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διαστημικά σκουπίδια, σημείωσε όμως ότι υπάρχει σειρά μη-κινητικών επιλογών για τη διατάραξη της λειτουργίας εχθρικών δορυφόρων, όπως παρεμβολές, λέιζερ και ενέργειες κατά επίγειων σταθμών ελέγχου.

Αναφέρθηκε επίσης στους λεγόμενους «δορυφόρους-επιθεωρητές» -μικρά διαστημόπλοια που μπορούν να ελίσσονται σε πολύ κοντινή απόσταση από άλλους δορυφόρους- λέγοντας ότι Ρωσία και Κίνα έχουν ήδη αναπτύξει τέτοιες δυνατότητες.

«Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πιθανών επιδράσεων στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, στο οπτικό, στο φάσμα των λέιζερ, και ακόμη και κάποιες ενεργητικές “φυσικές” ενέργειες όπως οι δορυφόροι-επιθεωρητές», σημείωσε.

«Θα μπορούσες ακόμη να στοχεύσεις τα επίγεια τμήματα ενός διαστημικού συστήματος, ώστε να στερήσεις το σύστημα αυτό από τον αντίπαλό σου ή να του στείλεις το μήνυμα: “Αν κάνεις κάτι σε εμάς στο Διάστημα, ίσως κάνουμε κάτι σε εσένα σε άλλα πεδία”», κατέληξε ο επικεφαλής της Γερμανικής Διοίκησης Διαστήματος.