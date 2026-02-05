Το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης, Gemini της Google ξεπέρασε τους 750 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του δ’ τριμήνου 2025 της εταιρείας, επίδοση που αποτυπώνει τη ραγδαία αποδοχή του από το καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το προηγούμενο τρίμηνο η Google είχε ανακοινώσει 650 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες για το Gemini, γεγονός που δείχνει σημαντική αύξηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγκριτικά, το Meta AI έχει αναφέρει σχεδόν 500 εκατ. μηνιαίους χρήστες. Παρ’ όλα αυτά, το Gemini εξακολουθεί να υπολείπεται του βασικού ανταγωνιστή του, του ChatGPT, το οποίο εκτιμάται ότι είχε περίπου 810 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες στα τέλη του 2025.

Το νέο αυτό ορόσημο έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία του Gemini 3, που — σύμφωνα με την εταιρεία — αποτελεί το πιο προηγμένο μοντέλο της μέχρι σήμερα, προσφέροντας απαντήσεις με πρωτοφανές επίπεδο εμβάθυνσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, ανέφερε ότι η εισαγωγή του Gemini 3 σε «AI mode» αποτέλεσε «θετικό μοχλό» για την ανάπτυξη της εταιρείας, τονίζοντας πως οι συνεχείς επενδύσεις και βελτιώσεις θα διατηρήσουν αυτή τη δυναμική.

Η Google λάνσαρε πρόσφατα και ένα πιο προσιτό πρόγραμμα, το Google AI Plus, με τιμή 7,99 δολάρια τον μήνα. Το πακέτο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη, προσελκύοντας πιο ευαίσθητους στο κόστος καταναλωτές, αν και διατέθηκε στο κοινό πολύ πρόσφατα, ώστε να έχει επηρεάσει τα στοιχεία του τριμήνου.

Η άνοδος του Gemini ξεχωρίζει ιδιαίτερα και στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής πορείας της Alphabet, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 400 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα αυτό το τρίμηνο. Η Google αποδίδει το επίτευγμα στην επέκταση του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά.

«Η κυκλοφορία του Gemini 3 ήταν ένα σημαντικό ορόσημο και έχουμε ισχυρή δυναμική. Τα ιδιόκτητα μοντέλα μας, όπως το Gemini, επεξεργάζονται πλέον πάνω από 10 δισεκατομμύρια tokens το λεπτό μέσω άμεσης χρήσης API από πελάτες μας, ενώ η εφαρμογή Gemini ξεπέρασε τα 750 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Η Αναζήτηση της Google κατέγραψε περισσότερη χρήση από ποτέ, με την AI να συνεχίζει να τροφοδοτεί μια φάση επέκτασης», δήλωσε ο Πιτσάι στη σημερινή ανακοίνωση.