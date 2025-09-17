Το Gemini στην κορυφή του App Store χάρη στο νέο μοντέλο εικόνας AI, Nano Banana

Η υιοθέτηση της εφαρμογής Gemini σε κινητά έχει αυξηθεί ραγδαία από την κυκλοφορία του μοντέλου επεξεργασίας εικόνων Nano Banana τον Αύγουστο, το οποίο έχει λάβει θετικές κριτικές, ιδιαίτερα από χρήστες που δηλώνουν ότι πλέον μπορούν να εκτελούν πιο εύκολα σύνθετες επεξεργασίες και να δημιουργούν ρεαλιστικές εικόνες.

Η εφαρμογή έχει φτάσει στην κορυφή των charts των παγκόσμιων καταστημάτων εφαρμογών και έχει σημειώσει αύξηση 45% σε μηνιαία βάση στις λήψεις τον Σεπτέμβριο μέχρι στιγμής, σύμφωνα με νέα στοιχεία που παρείχε η εταιρεία πληροφοριών εφαρμογών Appfigures.

Αν και ο μήνας έχει μόλις φτάσει στη μέση του, η εφαρμογή Gemini έχει ήδη καταγράψει 12,6 εκατομμύρια λήψεις τον Σεπτέμβριο, από 8,7 εκατομμύρια τον Αύγουστο.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του Nano Banana, το Gemini ανέβηκε στη 2η θέση στο App Store των ΗΠΑ στις 8 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, έγινε η εφαρμογή Νο. 1 στις 12 Σεπτεμβρίου, όπου και παρέμεινε, εκτοπίζοντας το ChatGPT της OpenAI στη 2η θέση. Καμία άλλη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης δεν βρίσκεται στις 10 κορυφαίες στο App Store αυτή τη στιγμή.

Το Gemini έγινε επίσης μία από τις πέντε κορυφαίες εφαρμογές iPhone συνολικά σε 108 χώρες παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της Appfigures.

Στο Google Play, το Gemini ξεπέρασε την 26η θέση στην κατάταξη των εφαρμογών στις ΗΠΑ στις 8 Σεπτεμβρίου και ανέβηκε στη 2η θέση από τη Δευτέρα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το Android είναι η πλατφόρμα της Google, το ChatGPT παραμένει στην πρώτη θέση τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Από τα 6,3 εκατομμύρια δολάρια που δημιουργήθηκαν φέτος από το Gemini σε συσκευές iOS, τα 1,6 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από τον μήνα Αύγουστο, με μεγάλο μέρος αυτών να προέρχεται μετά την κυκλοφορία του μοντέλου Nano Banana. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 1.291% σε σχέση με τα 115.000 δολάρια του Ιανουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Appfigures.

Φέτος, η εφαρμογή Gemini έχει ληφθεί 103,7 εκατομμύρια φορές και έχει σημειώσει 185,4 εκατομμύρια λήψεις μέχρι σήμερα από την κυκλοφορία της σε Android τον Φεβρουάριο του 2024 και την επέκτασή της σε iOS αργότερα εκείνο το έτος.