FT: Ο συνιδρυτής της Crypto.com λανσάρει πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Crypto.com, μίας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων διεθνώς, παρουσίασε νέα πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης με την ονομασία AI.com, την οποία απέκτησε έναντι 70 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τον δικό τους πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανό να διαπραγματεύεται μετοχές, να αυτοματοποιεί εργασίες, να αποστέλλει μηνύματα και ακόμη και να ενημερώνει προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών.

Οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης των χρηστών θα λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον, με κρυπτογράφηση δεδομένων που βασίζεται σε μοναδικά κλειδιά για κάθε χρήστη.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια θεμελιώδη μετατόπιση στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς κινούμαστε ταχύτατα πέρα από τις απλές συνομιλίες προς πράκτορες ΤΝ που πραγματικά εκτελούν εργασίες για λογαριασμό των ανθρώπων», αναφέρει σε δελτίο Τύπου ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Crypto.com, Κρις Μαρσάλεκ.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι «το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου δισεκατομμυρίων πρακτόρων ΤΝ, οι οποίοι θα αυτοβελτιώνονται και θα μοιράζονται αυτές τις βελτιώσεις μεταξύ τους, επεκτείνοντας με ταχύ ρυθμό τις δυνατότητές τους και επιταχύνοντας την εμφάνιση της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI)».

Ο Μαρσάλεκ ίδρυσε την Crypto.com το 2016, όταν η εταιρεία έφερε αρχικά την ονομασία Monaco. Στη συνέχεια απέκτησε το domain name Crypto.com, το οποίο τότε αποτιμάτο μεταξύ 5 και 10 εκατ. δολαρίων.

Έκτοτε, η πλατφόρμα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων, με περισσότερους από 150 εκατ. χρήστες. Πλέον, ο Μαρσάλεκ εμφανίζεται να ποντάρει ότι μπορεί να επαναλάβει την ίδια επιτυχία και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Όταν ξεκινήσαμε την Crypto.com υπήρχαν περίπου χίλιες διαφορετικές πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, αλλά τα καταφέραμε», δήλωσε στους Financial Times. «Θα τα καταφέρουμε και με το AI.com, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε.