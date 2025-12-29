Φρένο στις τηλεφωνικές απάτες: Παρέμβαση της ΕΕΤΤ για το Caller ID Spoofing

Το τελευταίο διάστημα, χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Ο λόγος για τηλεφωνικές κλήσεις που φαίνονταν να προέρχονται από ελληνικούς αριθμούς, αλλά στην πραγματικότητα πραγματοποιούνταν από το εξωτερικό με σκοπό την εξαπάτηση.

Το φαινόμενο έλαβε τεράστιες διαστάσεις, προκαλώντας ανασφάλεια και οικονομικές απώλειες σε πολλούς καταναλωτές. Απαντώντας σε αυτή την αυξανόμενη απειλή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε στη λήψη συγκεκριμένων και δεσμευτικών μέτρων.

Τι είναι το Caller ID Spoofing

Η πρακτική «Caller ID Spoofing» ή «CLI Spoofing» βασίζεται στην παραποίηση του αριθμού του καλούντος. Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, επιτήδειοι εμφανίζουν στις οθόνες των πολιτών ελληνικούς γεωγραφικούς αριθμούς, συνήθως σταθερά τηλέφωνα που ξεκινούν με +302, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Υποδυόμενοι υπαλλήλους τραπεζών, δημόσιων οργανισμών ή εταιρειών, προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά και οικονομικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνται για παράνομες συναλλαγές.

Η απόφαση της ΕΕΤΤ

Με πρόσφατη απόφασή της, η ΕΕΤΤ υιοθέτησε υποχρεωτικό μέτρο φραγής εισερχόμενων κλήσεων από το εξωτερικό, όταν αυτές εμφανίζονται με ελληνικό γεωγραφικό αριθμό ως αναγνωριστικό καλούντος. Όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να εφαρμόσουν τη φραγή το αργότερο εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το μέτρο αυτό στοχεύει να «κόψει τον δρόμο» στις οργανωμένες απάτες που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία και την καλή πίστη των πολιτών, θέτοντας ένα σαφές φίλτρο στις ύποπτες διεθνείς κλήσεις.

Εξαιρέσεις και δικλείδες ασφαλείας

Η ΕΕΤΤ προβλέπει και εξαιρέσεις, ώστε να μην διαταραχθεί η νόμιμη επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κλήσεις προώθησης, όταν ένας χρήστης βρίσκεται στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κλήση θα διεκπεραιώνεται με απόκρυψη του αριθμού καλούντος, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος απάτης, χωρίς όμως να διακόπτεται η επικοινωνία.

Παράλληλα, η Αρχή θα εποπτεύει την ορθή εφαρμογή του μέτρου και έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και τις εταιρείες κινητής, με στόχο την επέκταση της προστασίας και στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται αριθμοί κινητής τηλεφωνίας για spoofing.

Η προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και η έκταση του φαινομένου

Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης είναι και η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας τον Απρίλιο του 2025. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε εφιστήσει την προσοχή των πολιτών, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing» σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι δράστες προσποιούνταν ότι τηλεφωνούν εκ μέρους της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ή ως συνεργάτες της, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον πραγματικό αριθμό του τηλεφωνικού της κέντρου, ο οποίος όμως δεν διαθέτει δυνατότητα εξερχομένων κλήσεων.

Με τη χρήση κυρίως υπηρεσιών Voice over IP (VoIP), παραποιούσαν την αναγνώριση κλήσης, ώστε να εμφανίζονται ως αξιόπιστη Αρχή και επιχειρούσαν να πείσουν τα θύματά τους ότι υπάρχουν δήθεν λογαριασμοί κρυπτονομισμάτων στο όνομά τους, προσφέροντας «βοήθεια» για την ανάκτησή τους.