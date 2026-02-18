Φουντώνει ο ανταγωνισμός στα κινεζικά AI Agents: Η Alibaba κυκλοφόρησε το Qwen3.5

Η Alibaba Group προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία της νέας σειράς μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Qwen3.5, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην κινεζική αγορά AI, η οποία κατακλύζεται από νέες κυκλοφορίες τις τελευταίες ημέρες.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παραμονή της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, και ακολουθεί την πρόσφατη αποκάλυψη ενός εξειδικευμένου μοντέλου της εταιρείας για τη ρομποτική.

Τα δύο πρόσωπα του Qwen3.5

Η νέα σειρά διατίθεται σε δύο βασικές εκδοχές:

Open-weight έκδοση: Επιτρέπει στους χρήστες να την «κατεβάσουν», να την τρέξουν και να την προσαρμόσουν (fine-tune) στις δικές τους υποδομές.

Hosted έκδοση (Qwen-3.5-Plus): Φιλοξενείται στους διακομιστές της Alibaba μέσω της πλατφόρμας Model Studio.

Πολυτροπικότητα και Αυτόνομοι Πράκτορες (AI Agents)

Το βασικό πλεονέκτημα του Qwen3.5, σύμφωνα με την Alibaba, είναι οι «εγγενείς πολυτροπικές δυνατότητες» (native multimodal capabilities). Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να κατανοεί ταυτόχρονα κείμενο, εικόνα και βίντεο μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην κυρίαρχη τάση της χρονιάς: τους AI Agents. Πρόκειται για αυτόνομα συστήματα που μπορούν να εκτελούν πολύπλοκα καθήκοντα πολλών σταδίων με ελάχιστη επίβλεψη. Το νέο μοντέλο είναι πλήρως συμβατό με ανοιχτά εργαλεία, όπως το δημοφιλές OpenClaw, το οποίο αποτελεί το νέο «μήλον της έριδος» στον κλάδο, ειδικά μετά την είδηση ότι ο δημιουργός του προσχωρεί στην OpenAI.

Επιδόσεις και Παγκόσμιος Ανταγωνισμός

Παρόλο που το νέο μοντέλο διαθέτει 397 δισεκατομμύρια παραμέτρους —αριθμός μικρότερος από την προηγούμενη ναυαρχίδα της εταιρείας— η Alibaba υποστηρίζει ότι η απόδοσή του είναι σημαντικά βελτιωμένη.

Στο ίδιο επίπεδο με τη Δύση: Οι εσωτερικές δοκιμές (benchmarks) της εταιρείας δείχνουν ότι το Qwen3.5 κινείται στα επίπεδα των κορυφαίων μοντέλων της OpenAI, της Anthropic και της Google DeepMind.

Γλωσσική υπεροχή: Το μοντέλο υποστηρίζει πλέον 201 γλώσσες και διαλέκτους, σημειώνοντας άλμα από τις 82 της προηγούμενης γενιάς.

Το πλαίσιο του «πολέμου» στην ΤΝ

Η κίνηση της Alibaba δεν είναι τυχαία. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, εγχώριοι ανταγωνιστές όπως η ByteDance (TikTok) και η Zhipu AI παρουσίασαν επίσης αναβαθμισμένα μοντέλα.

Την ίδια στιγμή, η απόσταση μεταξύ κινεζικών και αμερικανικών μοντέλων φαίνεται να μικραίνει, με τον επικεφαλής της Google DeepMind, Demis Hassabis, να δηλώνει πρόσφατα ότι η Κίνα βρίσκεται πλέον μόλις «λίγους μήνες» πίσω από τους δυτικούς της ανταγωνιστές.