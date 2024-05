Financial Times: H Apple προκαλεί ανησυχία στους εκδότες των ΜΜΕ

Αυστηρή προειδοποίηση προς την Apple έστειλαν οι όμιλοι των βρετανικών εφημερίδων (News Media Association), με αφορμή την πρόθεση του τεχνολογικού «κολοσσού» να επιβάλει το εργαλείο «web eraser», που αφορά στον αποκλεισμό των διαφημίσεων.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, οι εκδότες εκτιμούν πως το συγκεκριμένο app θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των Μέσων και θα υποβαθμίσει το δημοσιογραφικό έργο.

Όλα ξεκίνησαν, όταν η Apple αποκάλυψε την πρόθεσή της να να συμπεριλάβει στην επόμενη ενημέρωση λογισμικού iOS 18 μια λειτουργία προστασίας της ιδιωτικής ζωής με βάση την τεχνητή νοημοσύνη στο πρόγραμμα περιήγησης Safari, η οποία θα αφαιρεί διαφημίσεις ή άλλο ανεπιθύμητο περιεχόμενο ιστοσελίδων.

Στην επιστολή της προς την Apple, η News Media Association, η οποία εκπροσωπεί 900 εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς τίτλους, εξέφρασε ανησυχίες για το πώς αυτό θα επηρεάσει τα έσοδα των ψηφιακών εκδόσεων του κλάδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στο επίμαχο κείμενο αναφέρεται ότι «η επαγγελματική δημοσιογραφία απαιτεί χρηματοδότηση «και η διαφήμιση αποτελεί βασική ροή εσόδων για πολλούς εκδότες». Στα μέλη της NMA περιλαμβάνονται οι The Times, The Guardian και The Daily Telegraph.

«Οι διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι φυλλομετρητές (bookmarks) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικές οδοί για την πρόσβαση του κοινού στη δημοσιογραφία», υποστηρίζει η NMA, αλλά και για τους εκδότες για να «αξιοποιήσουν το περιεχόμενό τους στην ψηφιακή αγορά».

Υπό το πρίσμα αυτό, το ενδεχόμενο ενός αυτόματου αποκλεισμού των διαδικτυακών διαφημίσεων έχει προκαλέσει σημαντική ανησυχία μεταξύ των εκδοτών, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν συμπίεση των εσόδων τους, δεδομένων ξεχωριστών κινήσεων από τεχνολογικούς ομίλους που έχουν περιορίσει την κυκλοφορία των ειδήσεων και μιας ευρύτερης επιβράδυνσης των δαπανών σε πολλά τμήματα της αγοράς.

Στην επιστολή της NMA αναφέρεται ότι «το μπλοκάρισμα των διαφημίσεων είναι ένα αμβλύ εργαλείο, το οποίο απογοητεύει την ικανότητα των δημιουργών περιεχομένου να χρηματοδοτούν βιώσιμα το έργο τους και θα μπορούσε να οδηγήσει τους καταναλωτές να χάσουν σημαντικές πληροφορίες που διαφορετικά θα τους ήταν πολύ χρήσιμες».

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συντακτική υπευθυνότητα θα εγείρονταν επίσης, σύμφωνα με την επιστολή, εάν χρησιμοποιούνταν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την επιλεκτική αφαίρεση ή αλλαγή του περιεχομένου των άρθρων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ζητήθηκε συνάντηση μεταξύ των εκδοτών και της Apple για να συζητηθούν οι πιθανές επιπτώσεις του «web eraser».

Οι όμιλοι ΜΜΕ έχουν μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια, αφού οι μεγάλοι τεχνολογικοί «κολοσσοί», στους οποίους βασίζονται για την παροχή των ειδήσεων και του περιεχομένου τους, δυσχεραίνουν τη δυνατότητα προσόδου.

Οι προσπάθειες της Apple να εμφανιστεί ως θεματοφύλακας της ιδιωτικής ζωής των πελατών της τα τελευταία χρόνια είχαν κόστος για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που βασίζονται στα δεδομένα για τη στόχευση διαφημίσεων, από τη Meta μέχρι τις τοπικές εφημερίδες.

Μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού του 2021 εισήγαγε μια λειτουργία της Apple με την ονομασία App Tracking Transparency, η οποία απαγόρευε στις εφαρμογές και στους διαφημιστές να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες του iPhone χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους.

Οι περισσότεροι χρήστες αρνήθηκαν να δώσουν την άδεια και η Apple έχει αυστηροποιήσει τις λειτουργίας προστασίας ιδιωτικής ζωής σε επόμενες ενημερώσεις του iOS, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω περιορισμών στο δακτυλικό αποτύπωμα της συσκευής και στην παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Google είχε απειλήσει να ακολουθήσει την Apple στον αποκλεισμό των cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από τους διαφημιζόμενους για τη στόχευση του κοινού – μια κίνηση που έκτοτε καθυστέρησε λόγω ρυθμιστικών ανησυχιών.

Η Meta πέρυσι αποφάσισε να περικόψει τις ειδήσεις στο Facebook, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των Facebook News και των Instant Articles στην Ευρώπη, γεγονός που περιόρισε την κίνηση για τους ομίλους μέσων ενημέρωσης. Επίσης, τερμάτισε ένα πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση της τοπικής δημοσιογραφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.