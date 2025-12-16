Apple: Ευρωπαϊκές εταιρίες προγραμματισμού ζητούν από την ΕΕ επιβολή κυρώσεων

Συνασπισμός 20 εταιρειών ανάπτυξης εφαρμογών και οργανώσεων προστασίας καταναλωτών, κάλεσε την Τρίτη τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές να επιβάλουν αυστηρά τη νομοθεσία της ΕΕ κατά της Apple, υποστηρίζοντας ότι η δομή χρεώσεων της εταιρείας θέτει τους Ευρωπαίους προγραμματιστές σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους, μετά από πρόσφατη δικαστική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κανονισμός Ψηφιακών Αγορών (Digital Markets Act – DMA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2023, υποχρεώνει τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες που χαρακτηρίζονται ως «θυροφύλακες» (gatekeepers), όπως η Apple, να επιτρέπουν τις εντός εφαρμογής συναλλαγές εκτός του οικοσυστήματός τους χωρίς χρέωση.

Η παρέμβαση του συνασπισμού αντανακλά ανησυχίες για τη δημιουργία ανισορροπίας μετά από απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα της Apple να επιβάλλει τέλη σε εξωτερικές συναλλαγές.

Νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Apple πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ για παραβίαση του DMA, κρίνοντας ότι παρεμπόδιζε τους προγραμματιστές από το να καθοδηγούν τους χρήστες σε εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής.

Σε απάντηση της απόφασης της ΕΕ, η Apple αναθεώρησε τους όρους της, επιβάλλοντας χρεώσεις από 13% για μικρότερες επιχειρήσεις έως και 20% για αγορές μέσω του App Store, καθώς και πρόσθετα τέλη 5% έως 15% για εξωτερικές συναλλαγές.

Ο Συνασπισμός για τη Δίκαιη Μεταχείριση των Εφαρμογών (Coalition for Apps Fairness – CAF), που εκπροσωπεί εταιρείες όπως η Deezer και η Proton, υποστηρίζει ότι οι αναθεωρημένες χρεώσεις εξακολουθούν να παραβιάζουν τις προβλέψεις του DMA και ότι, μετά τη δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ, οι Αμερικανοί προγραμματιστές απολαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους.

«Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και επιζήμια για την οικονομία των εφαρμογών», ανέφερε ο CAF σε ανακοίνωσή του, κατηγορώντας την Apple ότι υπονομεύει τη διαφάνεια και περιορίζει την καινοτομία.

Ο Τζιν Μπέρους, παγκόσμιος σύμβουλος πολιτικής του CAF, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι προγραμματιστές είτε απορροφούν το κόστος των χρεώσεων είτε το μετακυλίουν στους καταναλωτές. «Αυτό είναι κακό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κακό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές», τόνισε.

Σύμφωνα με τον CAF, έξι μήνες μετά την απόφαση της Επιτροπής που έκρινε τις πρακτικές της Apple παράνομες βάσει του DMA, οι Ευρωπαίοι προγραμματιστές εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Παρότι η Apple έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω αλλαγές πολιτικής από τον Ιανουάριο, δεν έχει διευκρινίσει το περιεχόμενό τους, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια των προγραμματιστών λόγω της έλλειψης σαφήνειας.

«Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει στην Apple ότι ο νόμος είναι νόμος και ότι το “δωρεάν” σημαίνει πραγματικά δωρεάν», δήλωσε ο Μπέρους, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει, αν χρειαστεί, να παραπέμψουν το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.