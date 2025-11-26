Το Ευρωκοινοβούλιο προωθεί τα μέτρα για την «προστασία» των ανηλίκων από την AI

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που ζητά την καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας 16 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η «κατάλληλη για την ηλικία τους διαδικτυακή συμμετοχή».

Σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ, οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία, η οποία αφήνει σε κάθε χώρα την ευχέρεια να αποφασίζει για τις ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας.

Σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι νομοθέτες ζητούν την εναρμόνιση της ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο και στα AI companions σε 16 έτη σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε άτομα ηλικίας 13 έως 16 ετών με τη συγκατάθεση των γονέων τους.

Ζήτησαν επίσης την εναρμόνιση του ορίου ηλικίας πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις υπηρεσίες κοινής χρήσης βίντεο και στα AI companions σε 13 έτη σε ολόκληρη την ΕΕ, κάτω από το οποίο κανένας ανήλικος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση.

Το ψήφισμα δεν έχει νομική ισχύ και αποτελεί πολιτική δήλωση που εκφράζει τη θέση του Κοινοβουλίου επί του θέματος. Οποιαδήποτε δεσμευτική νομοθεσία θα απαιτούσε επίσημες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθούμενες από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Κοινοβουλίου, σε μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί χρόνια.

Προτείνει επίσης πρόσθετα μέτρα, όπως την απαγόρευση εθιστικών χαρακτηριστικών σχεδιασμού που κρατούν τα παιδιά προσκολλημένα στις οθόνες, καθώς και χειραγωγικών διαφημίσεων και στοιχείων που μοιάζουν με τυχερά παιχνίδια.

Το σχέδιο καλεί επίσης τον πλήρη αποκλεισμό ιστότοπων που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ και την αντιμετώπιση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να δημιουργήσουν ψευδές ή ακατάλληλο περιεχόμενο.