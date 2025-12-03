«Επίθεση» των ΗΠΑ στην ΕΕ για την Τεχνολογία: Οι ρυθμιστικές κανόνες κάνουν κακό στις επιχειρήσεις

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εταιρείες τεχνολογίας βλάπτουν την οικονομία της ΕΕ.

«Πιστεύω ότι οι κανόνες τους για την τεχνολογία τους κοστίζουν πολύ», δήλωσε ο Λούτνικ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Ο Λούτνικ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει τους κανονισμούς της για τον τομέα της τεχνολογίας πιο «ισορροπημένους» σε αντάλλαγμα για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ένωση.