Techcrunch

Η ανάπτυξη του ChatGPT αρχίζει να επιβραδύνεται, σύμφωνα με νέα δεδομένα της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Sensor Tower.

Σήμερα, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης που ανήκει στην OpenAI παραμένει ο ηγέτης στον χώρο, αντιπροσωπεύοντας το 50% των παγκόσμιων λήψεων σε κινητές συσκευές και το 55% των παγκόσμιων μηνιαίων ενεργών χρηστών.

Ωστόσο, το Gemini της Google έχει αρχίσει να ξεπερνά το ChatGPT ως προς την αύξηση των λήψεων, την αύξηση των μηνιαίων ενεργών χρηστών και την αύξηση του χρόνου χρήσης της εφαρμογής, σύμφωνα με την εταιρεία.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο αυξημένος ρυθμός υιοθέτησης θα μπορούσε να βοηθήσει το Gemini να μειώσει τη διαφορά με το ChatGPT. Αυτό είναι κάτι που πλέον ανησυχεί την OpenAI, όπως υποδήλωσε και το πρόσφατο υπηρεσιακό σημείωμα «κόκκινος συναγερμός». Το μήνυμα, που συνέταξε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έδινε οδηγίες στο προσωπικό να επικεντρωθεί στη βελτίωση των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εξατομίκευση, η αξιοπιστία, η δημιουργία εικόνων και άλλα.

Αναλύοντας τα πρόσφατα δεδομένα, είναι σαφές ότι ο αγώνας δεν έχει τελειώσει: τόσο το ChatGPT όσο και το Gemini συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη.

Το ChatGPT έχει δει τους παγκόσμιους μηνιαίους ενεργούς χρήστες του να αυξάνονται κατά 180% σε ετήσια βάση, από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του Gemini έχουν αυξηθεί κατά 170%.

Όμως, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι παγκόσμιοι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του ChatGPT αυξήθηκαν μόνο κατά περίπου 6% από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο, φτάνοντας περίπου τα 810 εκατομμύρια. (Οι αριθμοί των μηνιαίων ενεργών χρηστών στο παραπάνω γράφημα είναι στρογγυλοποιημένοι, σημειώνει η εταιρεία.) Το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το AI chatbot πλησιάζει στον κορεσμό της αγοράς, αναφέρει η Sensor Tower.

Στο μεταξύ, οι παγκόσμιοι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του Google Gemini αυξήθηκαν κατά περίπου 30% την ίδια περίοδο, καθώς η κυκλοφορία του νέου μοντέλου δημιουργίας εικόνων, Nano Banana, οδήγησε σε μεγαλύτερη υιοθέτηση.

Επιπλέον, η έκθεση σημείωσε ότι περίπου δύο φορές περισσότεροι Αμερικανοί χρήστες Android πλέον χρησιμοποιούν το Gemini απευθείας μέσω του λειτουργικού συστήματος Android σε σύγκριση με τη χρήση της αυτόνομης εφαρμογής Gemini για κινητά. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στην Google ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά, όπου κυριαρχεί το Android, καθώς σημαίνει ότι το Gemini δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση μέσα από εφαρμογή κινητού ή web interface.