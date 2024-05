Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η διαφήμιση του νέου iPad - «Συνθλίβει» την ανθρώπινη δημιουργικότητα

Σάλο έχει προκαλέσει η πρόσφατη διαφήμιση για το νέο iPad Pro, η οποία δείχνει μια βιομηχανική πρέσα να συνθλίβει αντικείμενα που συνδέονται με την ανθρώπινη δημιουργικότητα, και να μετατρέπει σε tablet. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν αμέσως τη διαφήμιση, η οποία δημοσιεύτηκε στο X από τον CEO της Apple, Tim Cook, καταδικάζοντας τη «σύνθλιψη της ανθρώπινης δημιουργικότητας».

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Η διαφήμιση, με τίτλο «Crush!», δείχνει ένα πικ-απ, ένα πιάνο, μια κιθάρα, μια παλιά τηλεόραση, φωτογραφικές μηχανές, μια γραφομηχανή, βιβλία, σωληνάρια μπογιάς και άλλα αντικείμενα να συμπιέζονται στο νέο iPad Pro, με φόντο το τραγούδι «All I ever need is you» των Sonny και Cher.

Ο Χιου Γκραντ ήταν ένας από τους χιλιάδες χρήστες του Χ που εκφράστηκαν κατά της νέας διαφήμισης της Apple για το iPad Pro, η οποία έχει προκαλέσει την οργή αρκετών δημιουργών του Χόλιγουντ.

«Η καταστροφή της ανθρώπινης εμπειρίας. Ευγενική προσφορά της Silicon Valley».

A commercial for the new iPad Pro depicted media across the spectrum – movies, TV, books, music, video games, etc. – being compressed into said iPad via a hydraulic press.



Read more ⬇️https://t.co/IQLp0jFZdw pic.twitter.com/gAuUgwF0GN — TheWrap (@TheWrap) May 8, 2024

Ο Βρετανός σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια έγραψε: «Μου αρέσουν τα iPad αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιος θεώρησε ότι αυτή η διαφήμιση ήταν καλή ιδέα. Είναι η πιο ειλικρινής μεταφορά για το τι κάνουν οι εταιρείες τεχνολογίας στην Τέχνη, στους καλλιτέχνες μουσικούς, δημιουργούς, συγγραφείς, κινηματογραφιστές: τους ξεζουμίζουν, τους χρησιμοποιούν, δεν τους πληρώνουν καλά, παίρνουν τα πάντα και μετά λένε ότι όλα δημιουργήθηκαν από αυτούς».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η αναίτια καταστροφή όλων των καλών και όμορφων πραγμάτων σε αυτόν τον κόσμο ήταν πραγματικά αυτό που θέλατε να δείξετε», έγραψε ένας χρήστης.

Η σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζαστίν Μπέιτμαν απάντησε στο tweet του Cook λέγοντας: «Πραγματικά, τι συμβαίνει με εσάς;».

Why did @Apple do an ad that crushes the arts? Tech and #AI means to destroy the arts and society in general.

This is not making things better. This is just making some people insanely wealthy, at the expense of all of us.

“The love of money is the root of all evil” 1Tim 6:10. pic.twitter.com/PnEYO4H7FB — Justine Bateman (@JustineBateman) May 9, 2024

Η διαφήμιση συνδέεται με viral βίντεο βιομηχανικών πιεστηρίων και άλλων μηχανημάτων που παρακολουθούν εκατομμύρια χρήστες του TikTok.

Πολλοί επεσήμαναν την εμβληματική διαφήμιση του 1984 που ξεκίνησε τον πρώτο υπολογιστή Mac και απεικόνιζε την Apple ως έναν επαναστάτη που ρίχνει σφυρί ενάντια σε έναν μονόλιθο μεγάλο αδελφό. «Πριν από 40 χρόνια, η Apple κυκλοφόρησε το διαφημιστικό του 1984 ως μια τολμηρή δήλωση ενάντια σε ένα δυστοπικό μέλλον. Τώρα είστε αυτό το δυστοπικό μέλλον. Συγχαρητήρια», έγραψε ένας χρήστης του X.

Ένας άλλος χρήστης έγραψε ότι είναι «σχεδόν κυριολεκτικά, το ακριβώς αντίθετο από τη διαφήμιση της Apple του 1984».