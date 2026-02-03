ΕΛΚΑΚ: Προγραμματικός Ορίζοντας Έργων 2026 - Innovation Challenges

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) ανακοινώνει τον Προγραμματικό Ορίζοντα Έργων 2026, το βασικό στρατηγικό πλαίσιο που καθορίζει τις θεματικές προτεραιότητες, τις επιχειρησιακές ανάγκες και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σκοπεύει να λειτουργήσει ως καταλύτης στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της καινοτομίας, ενεργοποιώντας τα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά του εργαλεία την προσεχή χρονιά.

Ο Προγραμματικός Ορίζοντας αποτελεί τον κεντρικό άξονα στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΛΚΑΚ και διαμορφώνεται βάσει του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΣΣΠΕΑ), ο οποίος αποτυπώνει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων που πρέπει να καλυφθούν μέσω ανάπτυξης καινοτόμων πρωτοτύπων και όχι μέσω προμήθειας έτοιμων προϊόντων.

Κατά το 2025, ο Προγραμματικός Ορίζοντας αποτέλεσε τη βάση για την ανάληψη της πλειονότητας των δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) του ΕΛΚΑΚ, οδηγώντας στη διαμόρφωση και την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών του εργαλείων σε 17 έργα εντός της χρονιάς. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το ΕΛΚΑΚ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τις πρώτες συμβάσεις που απορρέουν από τις παραπάνω διαδικασίες, σηματοδοτώντας την είσοδο σε φάση υλοποίησης με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.

Το 2026, ο Προγραμματικός Ορίζοντας θα λειτουργήσει και πάλι ως κατευθυντήρια πυξίδα για τις θεματικές προτεραιότητες και τις επιχειρησιακές ανάγκες που το ΕΛΚΑΚ επιδιώκει να καλύψει μέσω στοχευμένων προσκλήσεων προκαταρκτικής διαβούλευσης (RFI), εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFP) και innovation challenges, διαδικασίες με προοπτική συμβασιοποίησης έργων.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης, ανέφερε:

«Για το ΕΛΚΑΚ, το 2026 είναι η χρονιά κατά την οποία επιταχύνουμε τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στη συστηματική υλοποίηση, με ακόμη μεγαλύτερη εστίαση σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, συνεργασία με τη βιομηχανία και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κινούμαστε γρήγορα, αλλά στόχος μας είναι να κινηθούμε ακόμη ταχύτερα, με ακρίβεια, συνέπεια και ουσιαστικό αντίκτυπο. Το οικοσύστημα περιμένει από εμάς. Η χώρα το απαιτεί. Και εμείς το οφείλουμε.»

Ο Προγραμματικός Ορίζοντας πρόκειται για ένα δυναμικό και εξελισσόμενο κείμενο, το οποίο δεν λειτουργεί ως στατικό πλάνο, αλλά ως εργαλείο συνεχούς προσαρμογής, ώστε να παραμένει ευθυγραμμισμένος με τις πραγματικές ανάγκες και τις εξελίξεις του περιβάλλοντος ασφάλειας και τεχνολογίας.

«Challenge Accepted» από τις Ελληνικές Εταιρείες

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛΚΑΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2ου Innovation Challenge, καθώς και του AI Challenge του ευρωπαϊκού θεσμού του 28 Digital (πρώην EIT Digital), με τις νικήτριες εταιρείες να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος και να αποτελούν σημείο αναφοράς για τον καθορισμό και την διαμόρφωση των επόμενων βημάτων ενίσχυσης της εγχώριας Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στο 2ο Innovation Challenge του ΕΛΚΑΚ, το οποίο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ, ανταποκρίθηκαν 26 εταιρείες και ερευνητικές ομάδες, παρουσιάζοντας τις λύσεις τους επί των δυο θεματικών του «πρωταθλήματος»:

«Τεχνολογίες Πληροφοριακού Πολέμου: Προηγμένες λύσεις για Πληροφορίες Ανοικτών Πηγών, Ανίχνευση Ψευδών Ειδήσεων και Γεωεντοπισμό με Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Ασφαλών και Ανθεκτικών σε Κυβερνοεπιθέσεις συστημάτων», με την πρόταση «SecuraSight» της Securagen.AII.K.E να αναδεικνύεται ως νικήτρια

«Όπλα Κατευθυνόμενης Ενέργειας: Προηγμένες λύσεις για Λέιζερ Υψηλής Ενέργειας (HELs), Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος (HPMs) και Όπλα Ηλεκτρομαγνητικού Παλμού (EMP)» με την πρόταση «Ανάπτυξη Συστήματος HELC-UAS για την Εξουδετέρωση Σμηνών UAVs» της EPTASOFOS να αναδεικνύεται ως νικήτρια

Επιπλέον, στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με την 28DIGITALστηρίχθηκε η Πανευρωπαϊκή δράση καινοτομίας - AI Challenge 2025, προσκαλώντας το ελληνικό οικοσύστημα να υποβάλλει προτάσεις . Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τις ενδιαφερόμενες Ελληνικές οντότητες να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις διττής χρήσης στην θεματική ενότητα «Ανθεκτικότητα και Προσβασιμότητα στις Μεταφορές σε Περίοδο Κρίσης.» Στόχος ήταν η ανάδειξη λύσεων που μπορούν να διασφαλίσουν την ανθεκτική μεταφορική ικανότητα και συνέχιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την εταιρεία DeepTrafficResilienceAIνα καταφέρνει την πρώτη διάκριση

Ο Ορέστης Τρασανίδης επικεφαλής του EIT ΑΙ Community του 28DIGITAL δήλωσε: “Το ΕΙΤ AI Challenge 2025 ανέδειξε ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν άμεσες, εφαρμόσιμες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Η συνεργασία μας με το ΕΛΚΑΚ ενισχύει τη γρήγορη μετάβαση από την καινοτομία σε πράξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.”

Οι βραβεύσεις των τριών εταιρειών θα λάβουν μέρος σήμερα σε πρωινή εκδήλωση του ΕΛΚΑΚ στο Πολεμικό Μουσείο στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών των συνδέσμων της αμυντικής βιομηχανίας — ΣΕΚΠΥ, ΕΕΛΕΑΑ, ΕΒΙΔΙΤΕ και Ένωση Ελλήνων Ναυπηγείων — για τα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω των οποίων το ΕΛΚΑΚ μπορεί να υποστηρίξει τη βιομηχανία και την καινοτομία.