Εκτοξεύθηκε το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Roscosmos space corporation, via AP
Roscosmos space corporation, via AP

27/11/2025 • 12:22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Δύο Ρώσοι κοσμοναύτες και ένας αστροναύτης της NASA αποτελούν το πλήρωμα του ρωσικού διαστημόπλοιου Soyuz MS-28 το οποίο εκτοξεύθηκε σήμερα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Σύμφωνα με απευθείας μετάδοση της εκτόξευσης, ο πύραυλος Soyuz 2.1a απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας (11:28 ώρα Ελλάδας).

Όπως αναφέρει το Reuters, το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο διοικητή Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη πτήση του στο διάστημα, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικάγεφ και τον αστροναύτη της NASA, Κρίστοφερ Γουίλιαμς, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο διάστημα.

Μετά την απογείωση το Soyuz προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει δύο περιστροφές σε τροχιά γύρω από τη Γη προτού προσδεθεί αυτόματα με τον ISS στις 12:38 ώρα Γκρίνουιτς (14:38 ώρα Ελλάδας) αργότερα σήμερα.

Στη συνέχεια το πλήρωμα θα εισέλθει στον ISS, όπου αναμένεται να παραμείνει για τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή του στη Γη σχεδιάζεται να γίνει στα τέλη Ιουλίου 2026.

