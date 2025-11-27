Εκτοξεύθηκε το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Δύο Ρώσοι κοσμοναύτες και ένας αστροναύτης της NASA αποτελούν το πλήρωμα του ρωσικού διαστημόπλοιου Soyuz MS-28 το οποίο εκτοξεύθηκε σήμερα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Σύμφωνα με απευθείας μετάδοση της εκτόξευσης, ο πύραυλος Soyuz 2.1a απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας (11:28 ώρα Ελλάδας).

🚀Soyuz MS-28 launched from Baikonur on a 3-hour fast-track ISS docking flight 🛰️

Flight physiology challenges arise such as ascent G-load tolerance, acute vestibular responses, and early microgravity cardiovascular shifts. #AeroMedicine #SpacePhysiologypic.twitter.com/ebm6gfVJcS — Aerospace Medicine (@AeroMedicine) November 27, 2025

Όπως αναφέρει το Reuters, το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο διοικητή Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη πτήση του στο διάστημα, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικάγεφ και τον αστροναύτη της NASA, Κρίστοφερ Γουίλιαμς, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο διάστημα.

On Nov. 27, @astro_ChrisW is launching on his first-ever flight to the @Space_Station aboard a Soyuz MS-28 spacecraft.



On our latest episode of Houston We Have A Podcast, Chris Williams shared his journey to becoming an astronaut: https://t.co/QZkzriqqRf pic.twitter.com/USiTH4iBOW — NASA (@NASA) November 26, 2025

Μετά την απογείωση το Soyuz προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει δύο περιστροφές σε τροχιά γύρω από τη Γη προτού προσδεθεί αυτόματα με τον ISS στις 12:38 ώρα Γκρίνουιτς (14:38 ώρα Ελλάδας) αργότερα σήμερα.

Three crewmates from @NASA and Roscosmos lifted off inside the Soyuz MS-28 spacecraft from Kazakhstan at 4:27am ET today and will dock to the station in about three hours. https://t.co/jKYyd9mgrA — International Space Station (@Space_Station) November 27, 2025

Στη συνέχεια το πλήρωμα θα εισέλθει στον ISS, όπου αναμένεται να παραμείνει για τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή του στη Γη σχεδιάζεται να γίνει στα τέλη Ιουλίου 2026.