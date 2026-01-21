Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI επεκτείνει τις προσπάθειές της να πείσει τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να κατασκευάσουν περισσότερα κέντρα δεδομένων (data centers) και να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η προετοιμασία για καταστροφές.

Η πρωτοβουλία, που ονομάζεται OpenAI for Countries, θα επεκτείνει την εμβέλεια των προϊόντων της και θα συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των χωρών που έχουν ευρεία πρόσβαση στην τεχνολογία AI και των χωρών που δεν διαθέτουν ακόμη την αντίστοιχη ικανότητα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η OpenAI ελπίζει επίσης να ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση των εργαλείων της, προσθέτοντας ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ικανά για πιο σύνθετες εργασίες από ό,τι πιστεύουν πολλοί.

«Οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να λειτουργούν πολύ κάτω από τις δυνατότητες των σημερινών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η εταιρεία, σύμφωνα με το Reuters.

Η OpenAI ξεκίνησε την διεθνή πρωτοβουλία πέρυσι και διόρισε τον πρώην Βρετανό υπουργό Οικονομικών, Τζορτζ Όσμπορν, για να επιβλέπει το έργο τον Δεκέμβριο. Ο Όζμπορν και ο Κρις Λεχάν, διευθυντής διεθνών υποθέσεων της OpenAI, παρουσιάζουν το έργο σε κυβερνητικούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα στο Νταβός.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει συμβάλει στην εδραίωση της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης «έκρηξης» της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία είχε πρόσφατα αξία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξετάζει το ενδεχόμενο δημόσιας προσφοράς που θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Έντεκα χώρες έχουν υπογράψει το OpenAI for Countries, ενώ κάθε συμφωνία έχει διαφορετική δομή.

Η Εσθονία, για παράδειγμα, ενσωματώνει το εκπαιδευτικό εργαλείο της OpenAI, το ChatGPT Edu, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Στη Νορβηγία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η OpenAI συνεργάζεται με άλλες εταιρείες για την κατασκευή data centers και γίνεται ο πρώτος πελάτης τους.

Την Τετάρτη, στελέχη της OpenAI δήλωσαν ότι ελπίζουν να συνεργαστούν με κυβερνήσεις σε άλλους τομείς, όπως ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση καταστροφών. Στη Νότια Κορέα, η OpenAI εξετάζει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνίας με την κρατική αρχή ύδρευσης για την κατασκευή ενός συστήματος προειδοποίησης και άμυνας σε πραγματικό χρόνο για καταστροφές που σχετίζονται με το νερό και προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Η OpenAI ανέφερε ότι ο τυπικός «ενεργός χρήστης» της χρησιμοποιεί τις προηγμένες δυνατότητες συλλογιστικής της OpenAI επτά φορές πιο συχνά από έναν τυπικό χρήστη. Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών.

Για παράδειγμα, στη Σιγκαπούρη, όπου υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, οι άνθρωποι στέλνουν περισσότερα από τριπλάσια μηνύματα σχετικά με τον προγραμματισμό από τον μέσο όρο, σύμφωνα με την έκθεση.