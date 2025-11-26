ΕΕ: Η Κομισιόν αποφάσισε την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μη νομοθετικό ψήφισμα με 483 υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές, στο οποίο εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τους κινδύνους που απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στο διαδίκτυο. Επιπλέον, τόνισαν την ανάγκη για την ισχυρότερη προστασία τους από πρακτικές χειραγώγησης, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τον εθισμό, δυσκολεύουν τη συγκέντρωση και εμποδίζουν την υγιή χρήση του διαδικτύου.

Το 16 η ελάχιστη ηλικία πρόσβασης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να μπορούν οι γονείς να διαχειρίζονται καλύτερα την ψηφιακή παρουσία των παιδιών τους και να διασφαλίζουν ότι η διαδικτυακή τους δραστηριότητα συνάδει με την ηλικία τους, το Κοινοβούλιο προτείνει να καθιερωθούν σε επίπεδο ΕΕ τα 16 έτη ως ελάχιστη ηλικία για αυτόνομη πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, για παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο με γονική συναίνεση.

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εφαρμογή για την επαλήθευση της ηλικίας, καθώς και ένα ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας. Τονίζουν, ωστόσο, ότι αυτά τα συστήματα πρέπει να είναι αξιόπιστα και να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των ανηλίκων, ενώ δεν θα απαλλάσσουν τις πλατφόρμες από την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς και κατάλληλες για νεαρούς χρήστες.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμόρφωση των εταιριών με τον κανονισμό της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, το Κοινοβούλιο προτείνει τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να φέρουν προσωπική ευθύνη σε περιπτώσεις σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των κανόνων, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων και την επαλήθευση της ηλικίας.

Ισχυρότερη δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης:

να απαγορευτούν οι πλέον επιβλαβείς εθιστικές πρακτικές και να απενεργοποιούνται εξ ορισμού λειτουργίες που ενθαρρύνουν την υπερβολική χρήση από ανηλίκους, όπως η απεριόριστη κύλιση («infinitescrolling»), η αυτόματη αναπαραγωγή νέου περιεχομένου («autoplay»), η έλξη για ανανέωση («pull-to-refresh»), οι ανταμοιβές για συνεχή χρήση και η επιβλαβής παιχνιδοποίηση

να απαγορεύονται ιστότοποι που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ

ρυθμιστικές πρωτοβουλίες κατά των τεχνολογιών επηρεασμού, όπως οι στοχευμένες διαφημίσεις, η εμπορική προώθηση προϊόντων από επηρεαστές γνώμης («influencers»), ο εθιστικός σχεδιασμός περιεχομένου και τα παραπλανητικά μοτίβα, στο πλαίσιο της επικείμενης δέσμης μέτρων για την ψηφιακή δικαιοσύνη

να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα που προβλέπει ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες στις διαδικτυακές πλατφόρμες βίντεο και να απαγορευτούν τα λεγόμενα «lootboxes» και άλλα χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν σε τζόγο, π.χ. εικονικά νομίσματα εντός εφαρμογής, τροχοί τύχης, πραγματικές πληρωμές για πρόοδο («pay-to-progress»)

να προστατεύονται οι ανήλικοι από την εμπορική εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων με το να απαγορευτεί στις πλατφόρμες να παρέχουν οικονομικά κίνητρα σε παιδιά για να γίνουν επηρεαστές γνώμης («kidfluencers»)

να αναληφθεί επείγουσα δράση για να αντιμετωπιστούν οι δεοντολογικές και νομικές προκλήσεις που εγείρουν ορισμένα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα προϊόντα βαθυπαραποίησης («deepfakes»), τα ρομπότ συντροφιάς («chatbots»), καθώς και οι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης («AI agents») και οι εφαρμογές «αφαίρεσης ρούχων» («nudity apps»), οι οποίες παραποιούν εικόνες χωρίς συναίνεση.

Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα σύμφωνα με την οποία το 97% των νέων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ το 78% των εφήβων ηλικίας 1317 ετών ελέγχουν τις συσκευές τους τουλάχιστον μία φορά την ώρα. Παράλληλα, ένας στους τέσσερις ανηλίκους παρουσιάζει ενδείξεις «προβληματικής» ή «δυσλειτουργικής» χρήσης του κινητού, δηλαδή συμπεριφορά που παραπέμπει σε εθισμό.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2025, πάνω από το 90% των Ευρωπαίων θεωρούν επείγουσα προτεραιότητα την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία (93%), τον διαδικτυακό εκφοβισμό (92%) και την ανάγκη περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο (92%). Τα κράτη μέλη αρχίζουν να λαμβάνουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, θεσπίζοντας για παράδειγμα όρια ηλικίας και θέτοντας σε εφαρμογή συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας.