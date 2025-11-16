Techcrunch

Ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στην Καλιφόρνια αποφάσισε την Παρασκευή ότι η Apple πρέπει να καταβάλει 634 εκατομμύρια δολάρια στην κατασκευάστρια ιατρικών συσκευών Masimo για παραβίαση πατέντας σχετικά με τεχνολογία μέτρησης οξυγόνου στο αίμα.

Το Reuters αναφέρει ότι οι ένορκοι έκριναν πως η λειτουργία προπόνησης του Apple Watch και οι ειδοποιήσεις καρδιακού ρυθμού παραβίασαν την πατέντα της Masimo.

«Αυτή είναι μια σημαντική νίκη στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να προστατεύσουμε τις καινοτομίες και την πνευματική μας ιδιοκτησία, που είναι κρίσιμη για την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε τεχνολογία που ωφελεί τους ασθενείς», ανέφερε η Masimo σε δήλωσή της. «Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων IP μας στο εξής.»

Εκπρόσωπος της Apple δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, προσθέτοντας: «Η μία και μοναδική πατέντα στην παρούσα υπόθεση έληξε το 2022 και αφορά παλαιά τεχνολογία παρακολούθησης ασθενών από δεκαετίες πριν.»

Η νομική διαμάχη μεταξύ Masimo και Apple επικεντρώνεται στη μέτρηση οξυμετρίας παλμού (pulse oximetry), η οποία χρησιμοποιεί έναν οπτικό αισθητήρα για την ανίχνευση της ροής αίματος. Η Masimo έχει κατηγορήσει την Apple ότι αποσπούσε υπαλλήλους της - συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής ιατρικού της διευθυντή - και ότι παραβίασε τις πατέντες της στην τεχνολογία οξυμετρίας παλμού.

Η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (ITC) τάχθηκε υπέρ της Masimo το 2023, απαγορεύοντας στην Apple να εισάγει Apple Watch με λειτουργίες μέτρησης οξυγόνου στο αίμα — γεγονός που εξηγεί γιατί τα Apple Watch δεν υποστηρίζουν τη μέτρηση οξυγόνου στο αίμα τα τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια, η Apple ανακοίνωσε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους ότι εισάγει μια νέα εκδοχή της λειτουργίας, σχεδιασμένη να παρακάμπτει την απαγόρευση, με τις μετρήσεις οξυγόνου στο αίμα να λαμβάνονται και να υπολογίζονται στο iPhone που είναι συνδεδεμένο με τον χρήστη, αντί στο ίδιο το Apple Watch.

Η Masimo μηνύει την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Patrol) επειδή ενέκρινε την εισαγωγή Apple Watch με τη νέα υλοποίηση της μέτρησης οξυγόνου στο αίμα, ενώ η Apple έχει ζητήσει από εφετείο να ανατρέψει την απαγόρευση εισαγωγής.