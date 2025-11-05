Οι εταιρείες που ανακοινώνουν επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν προκαλέσει ανησυχίες για τη δημιουργία μιας φούσκας που θυμίζει την έκρηξη και την κατάρρευση των dotcom.

Οι επενδυτές είναι σε εγρήγορση για σημάδια που υποδηλώνουν ότι η ζήτηση μειώνεται ή ότι οι τεράστιες δαπάνες δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μια μηνιαία έρευνα της BofA Global Research μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων αποκάλυψε ότι το 54% των επενδυτών πιστεύει ότι οι μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται σε φούσκα, σε σύγκριση με το 38% που δεν πιστεύει ότι υπάρχει φούσκα.

Ακολουθεί μια λίστα με τις απόψεις στελεχών του κλάδου, οικονομολόγων, επενδυτών και αναλυτών σχετικά με το θέμα:

Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England): Οι παγκόσμιες αγορές ενδέχεται να καταρρεύσουν εάν η διάθεση των επενδυτών επιδεινωθεί λόγω των προοπτικών της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε η Τράπεζα της Αγγλίας στις 8 Οκτωβρίου.

«Ο κίνδυνος απότομης διόρθωσης της αγοράς έχει αυξηθεί», ανέφερε η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας σε τριμηνιαία ενημέρωση, στην πιο αυστηρή προειδοποίηση που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα για τους κινδύνους μιας πτώσης της αγοράς που θα προκληθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος επίδρασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Βρετανίας από ένα τέτοιο σοκ είναι «ουσιώδης».

Bryan Yeo, Διευθυντής Επενδύσεων (GIC): «Υπάρχει μια μικρή φούσκα υπερβολικής διαφημιστικής εκστρατείας στον χώρο των νεοσύστατων επιχειρήσεων», δήλωσε ο Yeo του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σιγκαπούρης κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο Milken Institute Asia Summit 2025 στις 3 Οκτωβρίου.

«Κάθε startup με την ετικέτα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποτιμάται σε πολλαπλάσια του μικρού της εισοδήματος... Αυτό μπορεί να είναι δίκαιο για ορισμένες εταιρείες, αλλά πιθανώς όχι για άλλες».

Jeff Bezos, ιδρυτής και CEO της Amazon: Όταν οι άνθρωποι ενθουσιάζονται πολύ, όπως σήμερα με την Τεχνητή Νοημοσύνη, για παράδειγμα, κάθε πείραμα χρηματοδοτείται... Και οι επενδυτές δυσκολεύονται, εν μέσω αυτού του ενθουσιασμού, να διακρίνουν τις καλές ιδέες από τις κακές», δήλωσε ο Μπέζος κατά τη διάρκεια της ιταλικής τεχνολογικής εβδομάδας στις 3 Οκτωβρίου.

«Μια φούσκα όπως η τραπεζική φούσκα, μια κρίση στο τραπεζικό σύστημα, είναι απλά κακή... Οι φούσκες που αφορούν τη βιομηχανία δεν είναι τόσο κακές, μπορεί μάλιστα να είναι καλές, γιατί όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και δούμε ποιοι είναι οι νικητές, η κοινωνία θα επωφεληθεί από αυτές τις εφευρέσεις».

Joseph Briggs, οικονομολόγος στην Goldman Sachs Global Economic Research: «Η πληθώρα επενδύσεων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που ρέουν στην υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης των ΗΠΑ είναι βιώσιμη, αντισταθμίζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι η δαπάνη του τομέα θα μπορούσε να υπερθερμανθεί,» δήλωσε ο Briggs σε σημείωμα στις 16 Οκτωβρίου.

Μichael Burry, επενδυτής και ιδρυτής της Scion Asset Management: Ο επενδυτής του «Big Short», στην πρώτη του ανάρτηση στο X έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, προειδοποίησε για μια φούσκα, πυροδοτώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τις φουσκωμένες δαπάνες στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της τεχνολογίας.

Morten Wierod, CEO της ABB: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει φούσκα, αλλά βλέπουμε ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την κατασκευαστική ικανότητα που δεν συμβαδίζει με όλες τις νέες επενδύσεις», δήλωσε ο Wierod στο Reuters στις 16 Οκτωβρίου.

«Μιλάμε για επενδύσεις τρισεκατομμυρίων», είπε, προσθέτοντας: «Αυτό θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να υλοποιηθεί, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι και πόροι για να κατασκευαστούν όλα αυτά».

Pierre-Olivier Gourinchas, οικονομολόγος του ΔΝΤ: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη στις ΗΠΑ μπορεί να ακολουθηθεί από μια κατάρρευση τύπου dot-com, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να είναι ένα συστημικό γεγονός που θα καταστρέψει την αμερικανική ή την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Gourinchas στις 14 Οκτωβρίου. «Αυτό δεν χρηματοδοτείται από χρέος, και αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει μια διόρθωση της αγοράς, ορισμένοι μέτοχοι, ορισμένοι κάτοχοι μετοχών, ενδέχεται να υποστούν ζημίες».

Sam Altman, διευθυντής της OpenAI: «Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι επενδυτές στο σύνολό τους είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Η απάντησή μου είναι ναι», δήλωσε ο Altman στο τεχνολογικό μέσο ενημέρωσης The Verge τον Αύγουστο. «Κάποιος θα χάσει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων. Δεν ξέρουμε ποιος, και πολλοί άνθρωποι θα κερδίσουν ένα τεράστιο ποσό χρημάτων». UBS Σχεδόν τόσοι επενδυτές που πιστεύουν ότι βρισκόμαστε σε μια φούσκα Τεχνητής Νοημοσύνης, συνεχίζουν να διατηρούν τις επενδύσεις τους στον τομέα, δήλωσαν οι στρατηγικοί μετοχών της UBS στις 14 Οκτωβρίου.

«Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι βρισκόμαστε σε μια φούσκα Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά ότι απέχουμε πολύ από την κορυφή της φούσκας και, ως εκ τούτου, περίπου το 90% των ανθρώπων που δήλωσαν ότι βρισκόμαστε σε μια φούσκα είπαν ότι εξακολουθούν να επενδύουν σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη».