Διευθύνων Σύμβουλος YouTube: Οι καλύτεροι δημιουργοί μας δεν θα αλλάξουν ποτέ πλατφόρμα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μοχάν, με δηλώσεις του εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο οι πιο δημοφιλείς δημιουργοί της πλατφόρμας να «μετακομίσουν» είτε στο Netflix είτε σε άλλες υπηρεσίες streaming.

Τα σχόλια του Μόχαν έγιναν κατά τη διάρκεια μιας μακράς συνέντευξης με τη σειρά The Interview της εφημερίδας The New York Times — η οποία, όπως σημείωσε ο Μόχαν, μεταδίδεται στο YouTube. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Techcrunch, φάνηκε να παίζει τον ρόλο του μεγαλόψυχου νικητή για μεγάλο μέρος της συζήτησης. Όταν ρωτήθηκε για τον παρουσιαστή των Όσκαρ Κόναν Ο' Μπράιεν που κορόιδευε το YouTube, ο Μόχαν απάντησε απλά ότι ο Ο' Μπράιεν είναι «πολύ αστείος» και ότι το κανάλι του «Team Coco τα πάει πολύ καλά στο YouTube».

Όσον αφορά τη μετάβαση δημοφιλών podcast όπως το «The Breakfast Club» και το «My Favorite Murder» στο Netflix, ο Μόχαν είπε ότι είναι «κολακευτικό» το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές «μας βλέπουν ως το κέντρο της κουλτούρας». Ωστόσο, ανέφερε ότι όταν μιλάει με δημοφιλείς YouTubers, του λένε ότι «ό,τι κι αν σκοπεύουν να κάνουν, καταλαβαίνουν ότι το YouTube είναι το σπίτι τους».

«Δεν έχω συναντήσει YouTubers που να έχουν αποσύρει εντελώς το περιεχόμενό τους από το YouTube», είπε ο Μόχαν. Πρόσθεσε ότι όταν οι YouTubers διαπραγματεύονται με άλλες πλατφόρμες, αυτές οι πλατφόρμες θα «υποχωρούν πάντα σε αυτό που οι YouTubers μας γνωρίζουν τελικά ότι είναι η σωστή απόφαση για αυτούς μακροπρόθεσμα, δηλαδή να μην εγκαταλείψουν ποτέ το σπίτι τους».