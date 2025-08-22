Διέρρευσαν στοιχεία 2,5 δισ. λογαριασμών στο Gmail - Πώς να προστατευτείτε από το phishing

Εάν είστε χρήστης του Gmail, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή τη στιγμή, καθώς οι εγκληματίες στοχεύουν λογαριασμούς Gmail. Χάκερ από μια ομάδα που ονομάζεται ShinyHunters κατάφεραν πρόσφατα να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα βάσεων δεδομένων Salesforce της Google, σύμφωνα με το Forbes.

Η Google επιβεβαίωσε τις επιθέσεις και δηλώνει ότι διέρρευσαν γενικά δεδομένα, όπως ονόματα πελατών και εταιρειών, αλλά όχι κωδικοί πρόσβασης. Η διαρροή δεδομένων που προκλήθηκε σημαίνει ότι οι χρήστες των υπηρεσιών της Google, συμπεριλαμβανομένων των Gmail και Google Cloud, διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο να πέσουν θύματα προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing).

Πώς λειτουργούν οι επιθέσεις phishing

Σύμφωνα με το PCWorld, οι αρχικές αναφορές για απόπειρες επιθέσεων έχουν ήδη εμφανιστεί στο Reddit και πιθανότατα σχετίζονται με τη διαρροή δεδομένων. Οι χρήστες περιγράφουν πώς υποτιθέμενοι υπάλληλοι της Google επικοινώνησαν μαζί τους τηλεφωνικά για να τους ενημερώσουν για παραβίαση της ασφάλειας των λογαριασμών τους.

Σε αυτές τις απόπειρες απάτης, οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να καταλάβουν λογαριασμούς Gmail ενεργοποιώντας υποτιθέμενες «επαναρυθμίσεις λογαριασμών» και στη συνέχεια υποκλέπτοντας τους κωδικούς πρόσβασης για να αποκλείσουν τους κατόχους των λογαριασμών. Μια άλλη μέθοδος επίθεσης περιλαμβάνει «dangling buckets» (δηλαδή, παλιές διευθύνσεις πρόσβασης) για να κλέψουν δεδομένα από το Google Cloud ή να εισάγουν κακόβουλο λογισμικό σε αυτό.

Και οι δύο μέθοδοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και απειλούν επί του παρόντος τους χρήστες του Gmail και του Google Cloud, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Θεωρητικά, οι εταιρείες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χάκερ, αλλά και οι ιδιώτες μπορούν εύκολα να γίνουν στόχος.

Πώς να προστατευτείτε

Για να είστε ασφαλείς, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η Google παρέχει τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας για το σκοπό αυτό: