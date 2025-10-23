Διαστημικοί Δορυφόροι: Την επικείμενη συγχώνευσή τους σε έναν νέο φορές ανακοίνωσαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες Leonardo, Thales και Airbus

Οι ευρωπαϊκοί αεροδιαστημικοί όμιλοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη την κατ΄ αρχάς συμφωνία για τη συνένωση τους στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των ανταγωνιστών τους, με επικεφαλής την Starlink του Ίλον Μασκ.

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ των Airbus, Thales και Leonardo στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης από το 2027, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες πάντως έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σε ανάλογες κινήσεις στο παρελθόν.

Ο νέος φορέας, το όνομα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα απασχολεί 25.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη, με ετήσια έσοδα 6,5 δισ.ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2024, ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή δήλωση.

Η Airbus θα κατέχει το 35%, ενώ η Thales και η Leonardo θα κατέχουν από 32,5% η καθεμία, σύμφωνα με τη δήλωση, προσθέτοντας ότι θα λειτουργεί υπό κοινό έλεγχο «με ισορροπημένη δομή διακυβέρνησης».

Η συνένωση στον τομέα του διαστήματος αναμένεται να αποφέρει «τριψήφια» εκατομμύρια ευρώ σε συνέργειες στα λειτουργικά έσοδα ετησίως, ξεκινώντας μετά από πέντε χρόνια, ανέφεραν οι εταιρείες.

Με την κωδική ονομασία «Project Bromo», οι συνομιλίες μεταξύ των τριών αεροδιαστημικών ομίλων ξεκίνησαν πέρυσι σε μια προσπάθεια να αντιγραφεί το μοντέλο συνεργασίας του ευρωπαϊκού κατασκευαστή πυραύλων MBDA, ο οποίος ανήκει στην Airbus, τη Leonardo και τη BAE Systems

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές δορυφόρων της Ευρώπης ανταγωνίζονται εδώ και καιρό για την κατασκευή σύνθετων διαστημικών σκαφών σε γεωστατική τροχιά, αλλά έχουν πληγεί από την εμφάνιση φθηνών μικροσκοπικών δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τριών εταιρειών δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι η συγχώνευση θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν «την αυτονομία της Ευρώπης στον στρατηγικό τομέα του διαστήματος».

Η συμφωνία θα συνδυάσει τις δραστηριότητες κατασκευής και παροχής υπηρεσιών της Thales Alenia Space και της Telespazio - δύο κοινοπραξίες μεταξύ της Leonardo και της Thales - καθώς και διάφορες διαστημικές και ψηφιακές δραστηριότητες της Airbus, τις υπόλοιπες διαστημικές δραστηριότητες που ανήκουν στην Leonardo και την Thales SESO.

Οι εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε συνολική μείωση περίπου 3.000 θέσεων εργασίας στον τομέα του διαστήματος, δεν έκαναν καμία αναφορά σε περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας, αλλά δήλωσαν ότι θα ζητήσουν τη γνώμη των συνδικάτων για το σχέδιο.