Δ. Παπαστεργίου: Τον Νοέμβριο στέλνουμε στο διάστημα δορυφόρους SAR για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Τον πρώτο της δορυφόρο στο διάστημα έστειλε η Ελλάδα, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Στείλαμε τον πρώτο ερευνητικό το καλοκαίρι και τώρα τον Νοέμβριο, εφόσον όλα πάνε καλά σε σχέση με την εκτόξευση - SpaceX στο Transporter 15 η επόμενη αποστολή - πλέον στέλνουμε δορυφόρους αυτούς τους οποίους επισκεφτήκαμε με τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου μιλώντας στο ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης.

«Είναι δορυφόροι SAR, δορυφόροι δηλαδή οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Βλέπουν μέσα από σύννεφα, βλέπουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε φυσικές καταστροφές, σε ασφάλεια», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Η Ελλάδα πλέον αποκτά χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης 13 δικούς της νέους δορυφόρους, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα φαινόμενα», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα ο υπουργός είχε επισκεφτεί μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ICEYE στο Νέο Ψυχικό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και λειτουργίας δορυφόρων SAR (Synthetic Aperture Radar). Η εταιρεία κατασκευάζει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους SAR, που θα τεθούν σε τροχιά μέχρι τα τέλη του 2025, ενώ στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα λειτουργεί νέα, αποκλειστική γραμμή παραγωγής δορυφορικών υποσυστημάτων.

Οι δυνατότητές τους είναι οι εξής: