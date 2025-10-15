Δ. Παπαστεργίου: Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας και κυριαρχίας

Χαιρετισμό στο διεθνές συνέδριο GameSec 2025 -Conference onGame Theory and AI for Security, απηύθυνε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της θεωρίας παιγνίων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών.

Όπως ανέφερε, οι δύο αυτές επιστημονικές προσεγγίσεις δεν αποτελούν απλώς τεχνολογικά εργαλεία, αλλά «στρατηγική νοημοσύνη» που μαθαίνει, προβλέπει και επιτρέπει την αποφασιστική δράση σε συνθήκες πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας.

Τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στρατηγικά αυτόνομη και τεχνολογικά κυρίαρχη, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής που θα εξασφαλίσουν ένα ασφαλές, ανθεκτικό και αξιόπιστο ψηφιακό μέλλον.

Αναφερόμενος στην ελληνική πραγματικότητα, σημείωσε ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας και κυριαρχίας, επισημαίνοντας τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως:

Η ενίσχυση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας,

Η εφαρμογή της Οδηγίας NIS2,

Η ανάπτυξη υποδομών ανθεκτικών στην κβαντική εποχή,

Η δημιουργία του Pharos, ενός από τα πρώτα AI Factories στην Ευρώπη, που υλοποιείται στο πλαίσιο του EuroHPC Joint Undertaking, υπό τον συντονισμό του ΕΔΥΤΕ/GRNET ΑΕ.

Ο κ. Παπαστεργίου υπενθύμισε επίσης ότι η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 αναγνωρίζει την προστασία κρίσιμων υποδομών ως βασικό πυλώνα και την τεχνητή νοημοσύνη ως κρίσιμο παράγοντα ενίσχυσης της ασφάλειας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την υλοποίηση του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (SOC), με χρηματοδότηση ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, το οποίο αξιοποιεί εργαλεία AI για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι «η ακαδημαϊκή αριστεία και η έρευνα πρέπει να μετατρέπονται σε επιχειρησιακή ικανότητα και σε πολιτικές που ενισχύουν την ασφάλεια, την καινοτομία και την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό μας μέλλον».