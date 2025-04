Corleo: Το «άλογο» ρομπότ συνδυάζει την εμπειρία της μηχανής με την προηγμένη τεχνολογία (vid)

Την εμπειρία της μοτοσικλέτας με την προηγμένη ρομποτική τεχνολογία συνδυάζει το Corleo, ένα ρομπότ με τέσσερα πόδια το οποίο παρουσιάστηκε στην Expo 2025 της Οσάκα μέσα στο περίπτερο της Kawasaki Heavy Industries με τον τίτλο «Mobile Instincts». Εντασσόμενο στο διαχρονικό μότο της Kawasaki «Fun to Ride», το Corleo είναι σχεδιασμένο ειδικά για να κατακτά ορεινά τοπία και να κινείται με ευκολία σε δύσβατα εδάφη. Ο σχεδιασμός, το σχήμα και η μορφή του είναι τέτοια, ώστε το Corleo να μιμείται το άλογο.

Robohorse: meet the new Kawasaki CORLEO a four-legged robot that humans can ride 🤖



At the moment, it is known that the cyber-horse runs on a hydrogen engine and is equipped with artificial intelligence that analyzes the position of both the robot and the rider, keeping the…