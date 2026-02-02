Comsys: Οι στόχοι για το 2026 και το στοίχημα της ελληνικής πλατφόρμας Jaggle.eu

Τρεις στρατηγικούς πυλώνες με ορίζοντα το 2026 ανακοίνωσε ο CEO της Comsys, Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, παρουσιάζοντας το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια αγορά του low-code αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς και η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι επιχειρησιακές εφαρμογές.

Η Comsys, με κύκλο εργασιών που διαμορφώνεται στα 10,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4,5 εκατ. ευρώ, παραμένει χωρίς δανεισμό, γεγονός που της προσφέρει σημαντική ευελιξία για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πλάνο. Παράλληλα, στο άμεσο μέλλον αναμένονται νέες συνεργασίες, ενώ η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αποκτά η παρουσία της σε κλάδους με αυξημένες απαιτήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Άνοιγμα θέλει να κάνει η εταιρεία και στο δημόσιο, αλλά και στο εξωτερικό.

Η στρατηγική της Comsys για τα επόμενα χρόνια συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση της πλατφόρμας Jaggle.eu, μιας λύσης low-code, η οποία φιλοδοξεί να δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύσσουν λογισμικό ταχύτερα, αποδοτικότερα και με χαμηλότερο κόστος, σε μια αγορά που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι τρεις στρατηγικοί άξονες έως το 2026

Ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου αφορά τη διατήρηση και ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, με έμφαση κυρίως στη μεσαία και τη μεγάλη επιχειρηματική κατηγορία. Η Comsys επιδιώκει να διευρύνει το πελατολόγιό της μέσα από ένα υβριδικό εμπορικό μοντέλο που συνδυάζει άμεσες πωλήσεις με ένα διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Όπως εξηγεί ο κ. Χατζηγεωργίου, οι συνεργασίες αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, με την εταιρεία να βρίσκεται ήδη σε επαφές τόσο με το οικοσύστημα των Big 4 όσο και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του system integration, μικρού και μεγάλου μεγέθους.

Δεύτερος στρατηγικός άξονας είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Comsys στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Η εταιρεία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως στρατηγικός τεχνολογικός εταίρος για φορείς του Δημοσίου, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού με λύσεις σύγχρονες, ευέλικτες και βιώσιμες. Στο πλαίσιο αυτό, η Comsys προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής AI-assisted low-code, που περιλαμβάνει την αξιολόγηση και αξιοποίηση της πλατφόρμας Jaggle.eu, τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω εκπαίδευσης στελεχών του Δημοσίου, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι επιχειρησιακοί χρήστες να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη διεθνή επέκταση, με σαφή γεωγραφικό προσανατολισμό. Για το 2026, η Comsys σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί μέσω συνεργατών στη Σουηδία, με στόχο τη διερεύνηση και σταδιακή διείσδυση στην αγορά της Σκανδιναβίας, καθώς και στη Γερμανία, ως πύλη εισόδου στην Κεντρική Ευρώπη. Σήμερα περίπου το 30% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό, στοιχείο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, όχι μόνο πρέπει να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί μέσα από την περαιτέρω αξιοποίηση του Jaggle.eu.

Το Jaggle.eu και η δυναμική του low-code

Η επένδυση της Comsys στην πλατφόρμα Jaggle.eu εντάσσεται σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου το low-code αναδεικνύεται σε τεχνολογία πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, η παγκόσμια αγορά low-code αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό άνω του 22% και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έως το 2026 εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων εφαρμογών θα αναπτύσσεται με χρήση low-code πλατφορμών, ενώ η υιοθέτησή τους συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Jaggle.eu έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αυτή ακριβώς τη νέα πραγματικότητα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ελληνικής ανάπτυξης, πλήρως ιδιόκτητη από την Comsys, στην οποία η εταιρεία επενδύει συστηματικά το 37% των εσόδων της σε έρευνα και ανάπτυξη, χωρίς να έχει λάβει χρηματοδότηση από προγράμματα ή επιδοτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια enterprise-grade λύση για την ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών, με ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, που απευθύνεται σε οργανισμούς με αυξημένες απαιτήσεις αξιοπιστίας και κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση της πλατφόρμας μπορεί να μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης εφαρμογών έως και 90%, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα και τη συντηρησιμότητα του λογισμικού. Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα και η ευελιξία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, η Comsys φιλοδοξεί να τοποθετήσει το Jaggle.eu ως βασικό εργαλείο ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.