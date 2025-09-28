Cohere: Έφτασε τα 7 δισ. δολάρια η αξία της - Συνεργασία με AMD

Η Cohere, η εταιρεία κατασκευής μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε επιπλέον 100 εκατ. δολάρια - αυξάνοντας την αξία της σε 7 δισ. δολάρια - σε μια επέκταση του γύρου χρηματοδότησης που είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο.

Ο γύρος του Αυγούστου υπερκαλύφθηκε στα 500 εκατ. δολάρια με αξία 6,8 δισ. δολαρίων, όπως είχε ανακοινώσει τότε η εταιρεία. Η Cohere ανακοίνωσε επίσης μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε μια συνεργασία.

Ενώ ο ανταγωνιστής της OpenAI μόλις εξασφάλισε επένδυση ύψους 100 δισ. δολαρίων από τον μεγαλύτερο παίκτη στον τομέα των GPU, την Nvidia, η Cohere υπέγραψε συμφωνία με την AMD, η οποία είναι ένας από τους επενδυτές της.

Η πλήρης σειρά μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της οικογένειας Command της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Command vision, translate και reasoning, μπορεί πλέον να λειτουργεί στην GPU Instinct της AMD, ανταγωνιστή της GPU της Nvidia. Επιπλέον, η AMD θα χρησιμοποιεί την Cohere εσωτερικά ως πελάτη. Ωστόσο, η Cohere δεν εγκαταλείπει την υποστήριξη των GPU της Nvidia για να υποστηρίξει αποκλειστικά την AMD, όπως δήλωσε η εταιρεία στο TechCrunch.

Η Cohere ξεκίνησε ως πρωτοπόρος στον αγώνα των μοντέλων ΤΝ.

Ιδρύθηκε το 2019 από τον Aidan Gomez, έναν από τους συγγραφείς του άρθρου «transformer» που έδωσε ώθηση στη σύγχρονη έκρηξη της GenAI.

Ωστόσο, ενώ μια αποτίμηση από μηδέν σε 7 δισ.δολάρια σε έξι χρόνια θα ήταν εντυπωσιακή πριν από μια δεκαετία, η Cohere έχει από τότε επισκιαστεί από την εκτυφλωτικά γρήγορη άνοδο της OpenAI και του στενότερου ανταγωνιστή της, της Anthropic.

Η OpenAI, για παράδειγμα, αποτιμήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες σε 500 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα, ενώ η Anthropic έφτασε σε αποτίμηση 183 δισ. δολαρίων στις αρχές αυτού του μήνα.