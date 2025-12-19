ChatGPT: Οι καταναλωτές ξόδεψαν 3 δισ. δολάρια για τη χρήση του AI app στα κινητά το 2025

Το ChatGPT έφτασε σε ένα νέο ορόσημο των 3 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιες καταναλωτικές δαπάνες για κινητά τηλέφωνα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του παρόχου πληροφοριών για εφαρμογές Appfigures.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τις συνολικές δαπάνες για συσκευές iOS και Android από την κυκλοφορία της εφαρμογής τον Μάιο του 2023, όταν πρωτοεμφανίστηκε, τότε μόνο για iOS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών πραγματοποιήθηκε φέτος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καταναλωτές ξόδεψαν περίπου 2,48 δισ.δολάρια στην εφαρμογή ChatGPT για κινητά το 2025, που αντιπροσωπεύει μια αύξηση 408% σε σχέση με τα 487 εκατομμύρια δολάρια που ξοδεύτηκαν το 2024.

Το 2023, το πρώτο έτος διαθεσιμότητας της εφαρμογής, κέρδισε 42,9 εκατομμύρια δολάρια, πριν αυξηθεί κατά 1.036% για να φτάσει το ποσό του 2024.

Η ChatGPT έφτασε επίσης στο ορόσημο αυτό γρηγορότερα από κορυφαίες εφαρμογές streaming όπως η Disney+ και η HBO Max, οι οποίες έφτασαν τα 3 δισ. δολάρια σε 42 και 46 μήνες, αντίστοιχα.

Η Grok της xAI, ωστόσο, παρουσιάζει παρόμοια πορεία εσόδων με την ChatGPT, σε σύγκριση με άλλους ανταγωνιστές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Grok κυκλοφόρησε στα τέλη του 2023 για τους συνδρομητές του X Premium Plus, πριν γίνει ευρύτερα διαθέσιμο πέρυσι. Όμως, αν συγκριθεί ο ρυθμός των καταναλωτικών δαπανών σε όλες τις εφαρμογές Tεχνητής Nοημοσύνης, το Grok ήταν αυτό που πλησίασε περισσότερο τα συνολικά έσοδα του ChatGPT στο ίδιο σημείο, μόλις άρχισε να αποφέρει κέρδη.

Οι πελάτες της ChatGPT για κινητά αγοράζουν συνδρομές επί πληρωμή, όπως η ChatGPT Plus των 20 δολαρίων το μήνα ή η ChatGPT Pro των 200 δολαρίων το μήνα για προχωρημένους χρήστες. Ωστόσο, οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αποφέρουν έσοδα και με άλλους τρόπους, όπως μέσω προσφορών προγραμματιστών και, ίσως σύντομα για την ChatGPT, μέσω διαφημίσεων. Επιπλέον, η ChatGPT λάνσαρε την Τετάρτη το δικό της κατάστημα εφαρμογών, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, θα αποφέρει έσοδα με κάποιο τρόπο στο μέλλον, όπως σημειώνεται στην ανάρτηση του blog της.