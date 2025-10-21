ChatGPT Atlas: Ο νέος περιηγητής ιστοσελίδων της OpenAI με οδηγό την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη την κυκλοφορία του ChatGPT Atlas, ενός περιηγητή ιστού που διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και έχει σχεδιαστεί γύρω από το chatbot της.

Ο περιηγητής είναι πλέον διαθέσιμος παγκοσμίως για macOS της Apple AAPL.O. Σύντομα θα είναι διαθέσιμος και για Windows, iOS και Android.

Το Reuters είχε αναφέρει τον Ιούλιο ότι η AI startup, υποστηριζόμενη από τη Microsoft ήταν κοντά στην κυκλοφορία ενός περιηγητή ιστού με Τεχνητή Νοημοσύνη που θα ανταγωνιστεί τον κυρίαρχο στην αγορά Google Chrome της Alphabet.

Τα προγράμματα περιήγησης έχουν καταστεί το επόμενο πεδίο μάχης στη βιομηχανία AI. Ενώ το Google Chrome κυριαρχεί εδώ και καιρό στον χώρο, υπάρχει η αίσθηση ότι τα chatbots και οι AI agents αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται στο Διαδίκτυο. Μια χούφτα startups έχουν προσπαθήσει να εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο, λανσάροντας τα δικά τους προγράμματα περιήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Perplexity’s Comet και το The Browser Company’s Dia. Η Google και η Microsoft έχουν επίσης προσπαθήσει να ενημερώσουν το Chrome και το Edge, αντίστοιχα, με λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να κάνουν τα παλαιότερα προϊόντα τους να ξεχωρίζουν.

Ο Μπεν Γκούτζερ, επικεφαλής μηχανικός της OpenAI για το Atlas, δήλωσε σε την Τρίτη ότι το ChatGPT είναι το βασικό στοιχείο του πρώτου προγράμματος περιήγησης της εταιρείας. Οι χρήστες του ChatGPT Atlas μπορούν να συνομιλούν με τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους, όπως στο Perplexity ή στη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Η κορυφαία λειτουργία για άλλους περιηγητές που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το ενσωματωμένο chatbot που βρίσκεται σε ένα πλαϊνό πλαίσιο και έχει αυτόματα το πλαίσιο για ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη σας. Μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, αλλά πολλοί χρήστες περνούν όλη την ημέρα αντιγράφοντας και επικολλώντας κείμενο ή σύροντας αρχεία και συνδέσμους στο ChatGPT, μόνο και μόνο για να παρέχουν το πλαίσιο. Η λειτουργία sidecar εξαλείφει αυτή την τριβή και προσφέρει μια πιο ομαλή εμπειρία χρήστη.

Ο υπεύθυνος προϊόντων της OpenAI, Άνταμ Φράι δήλωσε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης ότι το ChatGPT Atlas θα διαθέτει επίσης τη λειτουργία sidecar. Επιπλέον, το ChatGPT Atlas διαθέτει «ιστορικό περιήγησης», που σημαίνει ότι το ChatGPT μπορεί πλέον να καταγράφει τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και τις ενέργειές σας σε αυτούς, και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να κάνει τις απαντήσεις του πιο εξατομικευμένες.

Τα προγράμματα περιήγησης που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη διαθέτουν επίσης συνήθως έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει στην αυτοματοποίηση εργασιών που βασίζονται στο διαδίκτυο για λογαριασμό των χρηστών. Στις δοκιμές του TechCrunch, διαπιστώσαμε ότι οι πρώτες εκδόσεις των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης για περιήγηση στο διαδίκτυο αφήνουν κάτι να επιθυμητό. Ενώ ο Comet της Perplexity και ο πράκτορας ChatGPT της OpenAI λειτουργούν καλά για απλές εργασίες, δυσκολεύονται να αυτοματοποιήσουν αξιόπιστα τα πιο περίπλοκα προβλήματα που οι χρήστες μπορεί να θέλουν να μεταφέρουν σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.