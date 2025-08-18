ChatGPT-4: Γιατί η OpenAI έσπευσε να το επαναφέρει - Οι έντονες αντιδράσεις των χρηστών

Η ξαφνική μετάβαση στο GPT-5 την περασμένη εβδομάδα και η ταυτόχρονη απώλεια του 4o ήταν ένα σοκ για πολλούς χρήστες με αποτέλεσμα η OpenAI να το επαναφέρει για τους συνδρομητές.

Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να αναπτύξουν συναισθηματικούς δεσμούς με το μοντέλο, η OpenAI φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από τον ενθουσιασμό των χρηστών που ζητούσαν την επιστροφή του.

Μέσα σε μια μέρα, η εταιρεία έθεσε ξανά το 4o στη διάθεση των πελατών που πληρώνουν (οι δωρεάν χρήστες παραμένουν με το GPT-5).

Η απόφαση της OpenAI να αντικαταστήσει το 4o με το πιο απλό GPT-5 ακολουθεί μια σειρά από ειδήσεις σχετικά με τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις της εκτεταμένης χρήσης chatbot.

Τους τελευταίους μήνες, έχουν κυκλοφορήσει παντού αναφορές για περιστατικά στα οποία το ChatGPT προκάλεσε ψύχωση σε χρήστες, και σε μια ανάρτηση στο blog την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI αναγνώρισε την αδυναμία του 4o να αναγνωρίσει πότε οι χρήστες βίωναν παραληρητικές ιδέες.

Η συντροφιά της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι καινούργιο και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο που επηρεάζει τους ανθρώπους.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι, ενώ οι συναισθηματικά έντονες σχέσεις με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) μπορεί να είναι ή να μην είναι επιβλαβείς, η απότομη κατάργηση αυτών των μοντέλων χωρίς προειδοποίηση είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι.