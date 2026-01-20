CEO DeepMind: Οι κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται έξι μήνες πίσω από τη Δύση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Demis Hassabis, δήλωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου έξι μήνες πίσω από τα κορυφαία δυτικά εργαστήρια όσον αφορά την αιχμή της τεχνολογίας.

Μιλώντας σε συνέντευξη, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Χασάμπης χαρακτήρισε την αντίδραση στο μοντέλο R1 της DeepSeek, όταν κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο, ως «τεράστια υπερβολική αντίδραση».

«Είναι πολύ καλοί στο να καλύπτουν το χαμένο έδαφος και γίνονται ολοένα και πιο ικανοί σε αυτό. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν ακόμη δείξει ότι μπορούν να καινοτομήσουν πέρα από τα όρια», είπε.

Η νεοσύστατη DeepSeek, με έδρα το Χανγκτζόου, προκάλεσε αίσθηση στον κλάδο όταν παρουσίασε το μοντέλο συλλογισμού R1, το οποίο αναπτύχθηκε με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στη Σίλικον Βάλεϊ.

Ο Hassabis αναγνώρισε ότι το μοντέλο της DeepSeek ήταν «εντυπωσιακό», ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί υπό τους οποίους λειτουργούν οι κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών περιορισμών που εμποδίζουν την πρόσβαση στους πιο προηγμένους ημιαγωγούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.