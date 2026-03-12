Bryq: Αυξάνεται η χρήση εργαλείων ΑΙ από εργαζομένους στην Ελλάδα - Παραμένει έντονο το έλλειμμα δεξιοτήτων

Σημαντικά αυξάνεται η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης από εργαζομένους στην Ελλάδα, ωστόσο το έλλειμμα δεξιοτήτων παραμένει έντονο.

Σύμφωνα με την έρευνα Workforce Hopes & Fears 2025 της PwC, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Bryq, το 43% των Ελλήνων εργαζομένων χρησιμοποίησε εργαλεία AI τον τελευταίο χρόνο, ενώ η καθημερινή χρήση έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (51%) δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού Bryq ανακοίνωσε την κυκλοφορία του AI Proficiency Assessment, ενός νέου εργαλείου αξιολόγησης δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία αναφέρει ότι πρόκειται για αξιολόγηση που μετρά πώς οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν στην πράξη εργαλεία AI, με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα ερευνητικά πλαίσια. Εξετάζει πέντε βασικές διαστάσεις της πρακτικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και η αξιολόγηση μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους και επίπεδα, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε θέσης.

«Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εργαλεία AI, αλλά συχνά δεν γνωρίζουν ποιοι εργαζόμενοι μπορούν πραγματικά να τα αξιοποιήσουν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bryq, Γιώργος Καλύβας.

Όπως υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση, σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία αυξάνεται ταχύτατα. Σύμφωνα με στοιχεία της Microsoft και του LinkedIn, το 75% των εργαζομένων γνώσης χρησιμοποίησαν εργαλεία AI στην εργασία τους το 2024, ενώ το 86% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας τους έως το 2030.