Bloomberg: Αύξηση 267% του ενεργειακού κόστους στις ΗΠΑ λόγω data centers

Καθώς τα data centers πολλαπλασιάζονται στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ, οι κάτοικοι της Βαλτιμόρης στην γείτονα πολιτεία Μέριλαντ , αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των διαρκώς αυξανόμενων λογαριασμών ρεύματος.

Μάλιστα ένας 57χρονος άνδρας, ο Κέβιν Στάνλεϊ με προβλήματα υγείας - είναι τυφλός - ο οποίος κατοικεί σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στη Βαλτιμόρη και ζει με επίδομα αναπηρίας αναφέρει ότι οι λογαριασμοί του για την ενέργεια μέσα σε μια τριετία ανέβηκαν κατά 80%. Και ο ίδιος διερωτάται «πόσο, ακόμη, θα ανέβουν και ποιο είναι το όριο αντοχής κάθε καταναλωτή».

Αν και η Βαλτιμόρη βρίσκεται γύρω στα 137 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Data Center Alley της πολιτείας της Βιρτζίνια, περίπου 1,5 με 2 ώρες δρόμο, εν τούτοις έχει αρχίσει να επηρεάζεται σημαντικά από τις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Και αυτό γιατί τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων στέλνουν τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδα ρεκόρ σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να πληρώνουν για την ψηφιακή οικονομία.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, οι ενεργειακές ανάγκες των τεράστιων συγκροτημάτων αυξάνουν ραγδαία τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, προσθέτοντας επιπλέον βάρος στις ήδη αυξανόμενες τιμές των τροφίμων, της στέγασης και άλλων βασικών αγαθών που ήδη επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Αυτό αρχίζει να έχει οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι τοπικοί αξιωματούχοι διαφωνούν για τον τρόπο κατανομής του κόστους. Ωστόσο, οι ίδιες αυτές εγκαταστάσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη περνούν στους… απλούς καταναλωτές

Η ίδια έρευνα του Blοοmberg σχετικά με τις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για δεκάδες χιλιάδες τοποθεσίες στις ΗΠΑ αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Μάλιστα, για του λόγου το αληθές, οι τοποθεσίες και οι τιμές παρακολουθήθηκαν και συγκεντρώθηκαν σε μηνιαία βάση από την Grid Status, μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων ενέργειας.

Η Bloomberg ανέλυσε αυτά τα δεδομένα σε σχέση με τις τοποθεσίες των κέντρων δεδομένων, από την DC Byte, και διαπίστωσε ότι η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει τώρα έως και 267% περισσότερο για ένα μόνο μήνα από ότι πριν από πέντε χρόνια σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε σημαντική δραστηριότητα κέντρων δεδομένων.

Περίπου τα δύο τρίτα της ενέργειας που καταναλώνεται στις ΗΠΑ προέρχεται από ένα κρατικό ή περιφερειακό δίκτυο, όπου ο διαχειριστής του συστήματος διαχειρίζεται την εμπορία ενέργειας.

Αυτά τα χονδρικά κόστη μετακυλίονται στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, οι οποίοι στη συνέχεια περιλαμβάνουν και άλλες χρεώσεις για τη συντήρηση και την επέκταση του δικτύου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ακόμη και πελάτες που δεν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από ένα κέντρο δεδομένων, καθώς η ενέργειά τους προέρχεται από το ίδιο δίκτυο.

Κάθε μέρα, οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μετρώνται σε πραγματικό χρόνο από σημεία τοπικής οριακής τιμολόγησης (LMP) στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία ονομάζονται κόμβοι. Τα LMP αποτελούνται κυρίως από το κόστος παραγωγής της ενέργειας και τη συμφόρηση.

Αναλύοντας δεδομένα από 25.000 κόμβους που χρησιμοποιούνται από επτά περιφερειακές αρχές μεταφοράς, το Bloomberg News εκτίμησε πόσο έχουν αλλάξει οι χονδρικές τιμές στις 48 πολιτείες των ΗΠΑ από το 2020 ως το 2025.

Στην περιοχή της Βαλτιμόρης έχει ξεσπάσει «μαζική κατακραυγή για τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας», ανέφερε στο Bloomberg ο David Lapp εκπρόσωπος ενός ανεξάρτητου κρατικού οργανισμού που υποστηρίζει τους οικιακούς πελάτες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το γραφείο του δέχεται περίπου 50 κλήσεις την εβδομάδα και πρόσφατα προσέλαβε και έναν νέο υπάλληλο για να βοηθήσει στη διαχείριση των αιτημάτων για βοήθεια.

Η κυρία Nicole Pastore, δικαστικός, η οποία ζει εδώ και 18 χρόνια κοντά στο Πανεπιστημιακό Campus John’s Hopkins της Βαλτιμόρης δήλωσε ότι οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας της αυξήθηκαν, τουλάχιστον, κατά 50% το τελευταίο έτος. Λόγω, δε, της ιδιότητάς της βλέπει τακτικά ανθρώπους στα όρια της φτώχειας να αγωνίζονται και με τους λογαριασμούς ρεύματος. «Θέλουν να μείνουν στο σπίτι τους, αλλά θέλουν και να έχουν φως», καταλήγει.