Η NASA έλαβε «καρδιακό παλμό» από το Voyager 2 μετά την απώλεια σήματος

Η NASA έλαβε ένα σήμα «καρδιακού παλμού» από το σκάφος Voyager 2, αφού έχασε την επαφή μαζί του δισεκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη, ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, το διαστημόπλοιο – που εξερευνά το σύμπαν από το 1977 – έγειρε την κεραία του για να στραφεί δύο μοίρες μακριά από τη Γη μετά από μια λανθασμένη εντολή που στάλθηκε. Ως αποτέλεσμα, το σκάφος σταμάτησε να λαμβάνει εντολές ή να στέλνει δεδομένα.

Αλλά την Τρίτη, η NASA δήλωσε ότι ένα σήμα από το Voyager 2 ελήφθη κατά τη διάρκεια μιας τακτικής σάρωσης του ουρανού.

Σύμφωνα με το BBC, το Voyager 2 απέχει περισσότερα από 19,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, όπου εκτοξεύτηκε με περίπου 34.390 μίλια/ώρα (55.346 χλμ/ώρα).

Από τις 21 Ιουλίου, το διαστημικό σκάφος δεν μπορεί να λάβει εντολές ή να στείλει δεδομένα στο Deep Space Network της NASA - μια σειρά από γιγάντιες κεραίες ραδιοφώνου σε όλο τον κόσμο - και το διαστημόπλοιο δεν λαμβάνει εντολές από τους ελεγκτές εδάφους. Ωστόσο, υπάρχει η ελπίδα η επαφή - αν και περιορισμένη - να έχει πλέον αποκατασταθεί.

Δεδομένου ότι το διαστημικό σκάφος απέχει σχεδόν 20 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (πάνω από 12 δισεκατομμύρια μίλια), το σήμα θα χρειάστηκε περίπου 18 ώρες για να φτάσει στη γη.

Η NASA ανέφερε ότι το Voyager 2 εξακολουθεί να εκπέμπει και είναι «καλά στην υγεία του».

Τρέχοντας όλο και πιο βαθιά στο διαστρικό διάστημα, το Voyager 2 είχε χάσει την επαφή του από τότε που οι ελεγκτές πτήσης έστειλαν μια λάθος εντολή πριν από μια εβδομάδα που έστρεψε την κεραία του μακριά από τη Γη. Η κεραία του διαστημικού σκάφους μετατοπίστηκε μόλις κατά 2%, αλλά ήταν αρκετό για να διακοπεί η επικοινωνία.

You might have heard... Voyager 2 is taking a break from sending data until October. In the meantime, I'm out here, almost 15 billion miles (24 billion km) from Earth and doing fine! - V1



More info from our team: https://t.co/S3BFRo9Va9