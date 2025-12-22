Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Baidu ανακοίνωσε σχέδια να φέρει ρομποταξί (robotaxis) στο Λονδίνο από το επόμενο έτος, μέσω συνεργασιών με τις πλατφόρμες Lyft και Uber, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού για την αυτόνομη οδήγηση.

Οι συνεργασίες που ανακοινώθηκαν θα επιτρέψουν στα αυτόνομα οχήματα Apollo Go της Baidu να δραστηριοποιηθούν στη βρετανική πρωτεύουσα μέσω των εφαρμογών της Uber και της Lyft, όπως γνωστοποίησαν οι εταιρείες μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lyft, David Risher, οι δοκιμές του αρχικού στόλου της Baidu - που θα αποτελείται από δεκάδες οχήματα - αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές. Όπως ανέφερε, υπάρχει στόχος η κλίμακα να επεκταθεί σταδιακά σε εκατοντάδες οχήματα.

Από την πλευρά της, η Uber ανακοίνωσε ότι το πρώτο πιλοτικό της πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Βρετανίας στο μέλλον της κινητικότητας, προσφέροντας μια ακόμη ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης για τους κατοίκους του Λονδίνου», ανέφερε η εταιρεία.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της Baidu, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, δραστηριοποιείται ήδη σε 22 πόλεις παγκοσμίως και πραγματοποιεί πάνω από 250.000 διαδρομές την εβδομάδα, σε έναν αγώνα δρόμου απέναντι σε άλλες κινεζικές εταιρείες όπως η WeRide, αλλά και σε δυτικούς κολοσσούς όπως η Waymo της Alphabet.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από εταιρείες αυτόνομων ταξί, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης τον Ιούνιο ότι θα επισπεύσει τα σχέδιά της για την κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων σε δημόσιους δρόμους. Πλέον, στόχος είναι η έγκριση πιλοτικών προγραμμάτων μικρής κλίμακας από την άνοιξη του 2026, με την Baidu να επιδιώκει να βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους παρόχους.

Παράλληλα, η πόλη του Λονδίνου έχει υιοθετήσει τον στόχο «Vision Zero», που προβλέπει την εξάλειψη όλων των σοβαρών τραυματισμών και θανάτων στις μεταφορές έως το 2041, με την αυτόνομη οδήγηση να θεωρείται βασικός πυλώνας για την επίτευξή του.

Η είδηση για τα πιλοτικά προγράμματα της Baidu έρχεται τη στιγμή που και η Waymo σχεδιάζει να ξεκινήσει δοκιμές στο Λονδίνο, με πλήρη εμπορική λειτουργία να αναμένεται επίσης το 2026. Η Waymo δραστηριοποιείται ήδη ή σχεδιάζει παρουσία σε 26 αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων πόλεων όπως το Τόκιο και η Νέα Υόρκη.

Τέλος, η Baidu συνεχίζει να επεκτείνεται επιθετικά διεθνώς, με δοκιμές σε αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελβετία, ενισχύοντας τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της αυτόνομης κινητικότητας.