Baidu: Καταθέτει αίτηση εισαγωγής της Kunlunxin στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ εν μέσω άνθησης των AI τσιπ στην Κίνα

Ο κινεζικός τεχνολογικός όμιλος Baidu σχεδιάζει να αποσχίσει τη θυγατρική του στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, Kunlunxin, και να την εισαγάγει στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Κίνας να ενισχύσει την αυτάρκειά της στους ημιαγωγούς.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να έχουν καθοριστεί ακόμη το μέγεθος και η δομή της προσφοράς, σύμφωνα με το CNBC.

Η κίνηση αυτή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς. Η Baidu υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση πως η απόσχιση θα ολοκληρωθεί, ενώ φέρεται να διατηρεί περίπου το 59% της Kunlunxin.

Η Baidu αποτελεί βασικό παίκτη στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, τόσο ως αγοραστής εξειδικευμένων AI τσιπ για κέντρα δεδομένων και υπηρεσίες cloud, όσο και ως σχεδιαστής τσιπ μέσω της Kunlunxin. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόσχιση θα αναδείξει τις αυτόνομες προοπτικές της Kunlunxin, θα προσελκύσει επενδυτές με κλαδική εξειδίκευση και θα διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης, ενώ η μονάδα θα παραμείνει θυγατρική του ομίλου.

Το εγχείρημα πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων τεχνολογικών εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με περιορισμούς στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένα τσιπ της Nvidia. Παράλληλα, το Πεκίνο ενθαρρύνει τη χρήση εγχώριων προϊόντων και έχει διοχετεύσει δισεκατομμύρια δημόσιων κεφαλαίων στην ανάπτυξη του κλάδου. Στο ίδιο πλαίσιο, και άλλες κινεζικές εταιρείες τσιπ, όπως οι Moore Threads και Biren Technology, έχουν ανακοινώσει σχέδια εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Η Kunlunxin, που ιδρύθηκε το 2012, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της Baidu για τη δημιουργία μιας «πλήρους φάσματος» εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Αν και η Baidu εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα τσιπ της Nvidia, χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τσιπ δικής της ανάπτυξης στα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν τα μοντέλα Ernie AI.

Επίσης, έχει επεκτείνει τις πωλήσεις της και σε τρίτους πελάτες, με τα έσοδά της να εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. γιουάν πέρυσι, φτάνοντας στο σημείο ισοσκέλισης. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, τα τσιπ της μπορούν να καλύψουν κυρίως λιγότερο απαιτητικούς φόρτους εργασίας, συμβάλλοντας αλλά όχι αντικαθιστώντας πλήρως την τεχνολογία της Nvidia.