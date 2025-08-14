Αύξηση 25% στον τζίρο υπηρεσιών cloud το β' τρίμηνο λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στα 98,8 δισ. δολάρια έκλεισε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου υπηρεσιών cloud και υποδομών (IaaS, PaaS και hosted private cloud), σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία μελέτης της Synergy Research Group.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Synergy, η αύξηση αυτή, η οποία μεταφράζεται σε ένα ποσόν άνω των 20 δισ. δολαρίων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 δείχνει ότι ο τομέας βρίσκεται σε μια εκρηκτική αναπτυξιακή πορεία, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη 24%-25% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Η ισχυρή άνοδος, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι αναλυτές της Synergy, αποδίδεται, κυρίως, στην εκθετική αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI), οι οποίες σημείωσαν αύξηση εσόδων κατά 140%-180% σε σχέση με πέρυσι. Όπως επισημαίνει η Synergy, η AI όχι μόνο ενισχύει τις ειδικές υπηρεσίες, αλλά συμβάλλει και στη γενικότερη επιτάχυνση του κλάδου των cloud υποδομών.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από την Synergy, η συνολική αξία των δαπανών για υπηρεσίες cloud και υποδομών των τελευταίων 12 μηνών άγγιξε τα 366 δισ.δολάρια, ενώ - από τις αρχές του 2023 μέχρι σήμερα - τα τριμηνιαία έσοδα των παρόχων cloud αυξήθηκαν κατά 36 δισ.δολάρια. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ανάκαμψης σε σχέση με το 2023, όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης κυμαίνονταν κοντά στο 19%, αναφέρουν οι αναλυτές.

Πάροχοι και ανταγωνισμός

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, η Amazon διατηρεί την ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά με μερίδιο 30%, ωστόσο η Microsoft (20%) και η Google (13%) καταγράφουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Και οι τρεις τεχνολογικοί «κολοσσοί», μαζί, ελέγχουν το 68% της αγοράς public cloud.

Σημαντική άνοδος σημειώνεται και στους λεγόμενους «δευτερογενείς» παρόχους. Η CoreWeave, η οποία εξειδικεύεται σε AI και GPU υπηρεσίες, ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν δύο χρόνια πριν και πλέον αγγίζει το 1 δισ.ευρώ, σε τριμηνιαία έσοδα, στοχεύοντας να μπει στη 12άδα των μεγαλύτερων παρόχων cloud, παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Synergy, Άλλες εταιρείες με αξιοσημείωτη άνοδο είναι οι Oracle, Databricks και Huawei.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η αγορά cloud αναπτύσσεται ισχυρά σε όλες τις περιοχές με χώρες, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Αυστραλία, η Ινδονησία, η Ιρλανδία και το Μεξικό, να εμφανίζουν ρυθμούς πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στις ΗΠΑ η αγορά μεγάλωσε κατά 25% το 2ο τρίμηνο και παραμένει η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, ισχυρές επιδόσεις καταγράφουν η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία.

«Είναι η κατάλληλη εποχή για να είσαι πάροχος cloud», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της Synergy, John Dinsdale. «Παρά το ότι η αγορά πλησιάζει τα 100 δισ. δολάρια το τρίμηνο, οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν κοντά στο 25% και προβλέπεται να διατηρηθούν πάνω από 20% κατά μέσο όρο για τα επόμενα πέντε χρόνια».

«Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, από τις επιχειρήσεις μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το cloud καθιερώνεται όχι μόνο ως υποδομή, αλλά και ως στρατηγικός πυλώνας της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας», αναφέρει η Synergy.