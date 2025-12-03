Αυξάνεται η παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στο portal gov.gr

Μετρήσιμο μέγεθος αποτελεί πλέον η παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στο portal gov.gr, καθιστώντας το ως ένα κεντρικό εργαλείο αλληλεπίδρασης πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους.

Αυτό δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Βάσει των στοιχείων αυτών, η ψηφιοποίηση 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ.ευρώ, μειώνει τον χρόνο ολοκλήρωσης διαδικασιών έως και 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και 97% για τη δημόσια διοίκηση, ενώ περιορίζει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συναλλαγών.

Η έρευνα, η οποία είναι και η πρώτη που εφαρμόζει μια τόσο σύνθετη και ποιοτική μεθοδολογία αποτίμησης, επιβεβαιώνει ότι η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο την ευκολία χρήσης και την ταχύτητα.

Ακόμη, αποτελεί μοχλό οικονομικής αποδοτικότητας, διοικητικής απλούστευσης και βιωσιμότητας, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινή ζωή και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Οι υπηρεσίες, που αξιολογήθηκαν, καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες του gov.gr και εξυπηρετούν περίπου 14 εκατομμύρια αιτήματα ετησίως. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σημαντική εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήμα.

Ακόμη, με βάση τα περιβαλλοντικά πρότυπα, η ψηφιακή παροχή των υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση εκπομπών CO₂ κατά 33.000 τόνους, 62,5 εκατ. σελίδες χαρτιού λιγότερες και 19,1 εκατ. μετακινήσεις, ετησίως.

Μεταξύ των είκοσι υπηρεσιών τρεις είναι αυτές που ξεχωρίζουν για το υψηλότερο όφελος ανά εκτέλεση. Αυτές είναι η μεταβίβαση ακινήτου, η αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και η παροχή ηλεκτρονικών δικαστικών αποφάσεων.

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε μεγάλα κοινά, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε χρόνο και τεκμηρίωση και είχαν ιστορικά υψηλό διοικητικό κόστος. Η ψηφιοποίησή τους, μειώνει δραστικά τον φόρτο τόσο για τους πολίτες, όσο και για τις υπηρεσίες.

Η ποιοτική έρευνα της μελέτης καταγράφει εξαιρετικά υψηλή ικανοποίηση χρηστών με το 76% να δηλώνει πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες του gov.gr.

Οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες

Όσον αφορά τις θετικές αξιολογήσεις πρώτες σε σειρά υπηρεσίες είναι: το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με 84%, η καταβολή εξόδων κηδείας με 81% και η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας με 81%.

Οι βασικοί λόγοι, που ενισχύουν αυτήν τη θετική εικόνα, περιλαμβάνουν την ευκολία χρήσης μέσω υπολογιστή (79%), την αποφυγή μετακινήσεων (77%) και τη συνολική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών (77%).

Επιπλέον, το gov.gr αναδεικνύεται καθαρά ως το προτιμώμενο κανάλι εξυπηρέτησης με 65%, αφήνοντας πίσω τις επί μέρους ιστοσελίδες φορέων (13%) και τα ΚΕΠ (12%).

Με βάση τη συνδυαστική ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση, οι πιο δημοφιλείς και υψηλά βαθμολογημένες υπηρεσίες είναι: πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης με 3,2 εκατ. χρήσεις, ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου με 2 εκατ. χρήσεις, Know Your Customer με 5,2 εκατ. χρήσεις και έκδοση Δελτίου Ανεργίας 1 εκατ. χρήσεις.

Παρά το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω ενίσχυση του gov.gr:

- Μείωση δικαιολογητικών (37%),

- Προ-συμπλήρωση στοιχείων και ενημέρωση για την πορεία αιτήματος (36%),

- Ενσωμάτωση περισσότερων υπηρεσιών.