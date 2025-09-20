Αυτόνομα οχήματα: Συμφωνία της Lyft με την Waymo, στο τρίτο μεγάλο της deal για τα AV

Η Lyft ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Waymo για την ανάπτυξη της πλήρως αυτόνομη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών της Waymo στο Νάσβιλ στα τέλη του 2026, στο τρίτο σχετικό deal που ανακοίνωσε η Lyfr παγκοσμίως.

Το investing.com σημείωσε πως η Lyft συνεργάζεται επίσης με την May Mobility στην Ατλάντα και την Baidu για μια προγραμματισμένη επέκταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, εν αναμονή της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η χρηματιστηριακή BMO Capital χαρακτήρισε την κίνηση της Lyft ως «ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο για τις μετοχές της εταιρείας στα 20 δολάρια (από 16 δολάρια μέχρι σήμερα).

Ο αναλυτής της BMO, Μπράιαν Πιτζ, δήλωσε ότι η συμφωνία συμβάλλει στη μείωση του ανταγωνιστικού χάσματος στην αγορά αυτόνομων οχημάτων των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η Lyft έχει αργήσει να συνεργαστεί με εταιρείες AV σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.

«Πιστεύουμε ότι η πρόσφατη δυναμική στις συνεργασίες στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων δείχνει ότι η διοίκηση εκτιμά τη στρατηγική σημασία της αγοράς αυτόνομων οχημάτων και σκοπεύει να μειώσει το χάσμα με τους ανταγωνιστές», πρόσθεσε.

Ο αναλυτής υπογράμμισε επίσης την Flexdrive, τη θυγατρική της Lyft που ασχολείται με τη διαχείριση στόλου οχημάτων, ως ένα στοιχείο που την διαφοροποιεί.

Η Flexdrive διαχειρίζεται περίπου 15.000 οχήματα, αναλαμβάνοντας τη φόρτιση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση, και έχει πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας.

Ο ίδιος είπε ότι αυτό προσφέρει ένα «σημαντικό πλεονέκτημα», καθώς η Lyft τοποθετείται σε πολλά μέρη της αλυσίδας αξίας των AV. Η Waymo είναι απίθανο να κατέχει κάθε μέρος της αλυσίδας αξίας των AV, συνέχισε ο Πιτζ, γεγονός που ανοίγει ευκαιρίες για μεγάλες πλατφόρμες ride-hailing όπως η Lyft να συμμετάσχουν.