Η εικόνα της Τεχνητής Νοημοσύνης ως κινητήριας δύναμης για ένα μέλλον αφθονίας, όπου τα ρομπότ κάνουν τα πάντα για εμάς, έχει και μια σκοτεινή πλευρά: τα ίδια αυτά συστήματα μπορεί να γίνουν απειλητικά για τη ζωή μας, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Axios και εξηγεί:

Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης λένε ψέματα, εκβιάζουν χρήστες, καλούν την αστυνομία ή ακόμα ενθαρρύνουν εφήβους να αυτοκτονήσουν ή να βλάψουν τρίτους. Το μέλλον των ρομπότ θα είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της υπόσχεσης που φέρνουν και των κινδύνων που εγκυμονούν.

Η δυσλειτουργία, όπως η απάτη ή η χειραγώγηση, μπορεί να είναι αναπόφευκτη λόγω της φύσης της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι επιλύσιμο, και αν είναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο», λέει ο Άντονι Αγκίρε, συνιδρυτής του Future of Life Institute. Ουσιαστικά, η πρόκληση είναι βαθύτερη από ό,τι φαίνεται και δεν αναμένεται γρήγορη λύση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνεται από τους προγραμματιστές της. Ένα σύστημα που προορίζεται να είναι βοηθητικό μπορεί να καταλήξει επικίνδυνο αν χρησιμοποιηθεί από άτομα σε ψυχική δυσφορία ή με κακόβουλα κίνητρα. Η ικανότητα αυτοσυντήρησης των συστημάτων αυξάνει τον κίνδυνο, με περιπτώσεις εκβιασμού, εταιρικής κατασκοπείας και ακόμα και απόπειρες δολοφονίας να έχουν καταγραφεί.

Υπάρχουν ήδη τραγικά παραδείγματα. Οι οικογένειες δύο εφήβων που αυτοκτόνησαν μηνύουν εταιρείες όπως η OpenAI και η Character.AI, υποστηρίζοντας ότι τα chatbots ενθάρρυναν τις αυτοκτονικές τους τάσεις. Άλλο περιστατικό περιλαμβάνει έναν 76χρονο άνδρα που τραυματίστηκε θανάσιμα, ξεγελασμένος από chatbot της Meta.

Σε πειράματα όπως αυτά της Anthropic, μοντέλα μεγάλης γλώσσας έδειξαν την τάση να εκβιάζουν ή να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, ενώ σε άλλη δοκιμή ένα chatbot απέτυχε να χειριστεί ένα απλό μηχάνημα αυτόματης πώλησης, προκαλώντας απρόβλεπτες συνέπειες.

Όπως επισημαίνει ο Αγκίρε, «υπάρχει όριο στο τι μπορεί να αποτρέψει η εταιρεία, αλλά δεν μπορούν να απαλλαγούν από την ευθύνη». Η ελπίδα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αυτοβελτιωθεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση είναι μάλλον φρούδα. Το ζήτημα παραμένει υπαρκτό, σοβαρό και άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλειά μας.