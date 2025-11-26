Άρθουρ Μενς: Η Ελλάδα ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Η Ελλάδα αποτελεί μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας τολμηρή επιχειρηματικότητα, εξαιρετικό ταλέντο και ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον. Είχα την τιμή να συζητήσω για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης με ορισμένες από τις πιο καινοτόμες ελληνικές εταιρείες και να ανακοινώσω τη νέα στρατηγική μας συνεργασία με την Κυβέρνηση της Ελλάδας. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς και για τη συμβολή μας σε μια περισσότερο αυτόνομη Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.»

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο κ. Άρθουρ Μενς, συνιδρυτής Διευθύνων Σύμβουλος της Mistral AI, μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα και συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στελέχη του ΣΕΒ και κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων από τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις τράπεζες, τις υπηρεσίες και το εμπόριο.

Σε συζήτηση με τα στελέχη των επιχειρήσεων - σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΒ - αναδείχθηκαν οι ανάγκες και οι ευκαιρίες για τον ελληνικό παραγωγικό ιστό στην εποχή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, τονίστηκαν οι προκλήσεις για τη μετάβαση από πιλοτικές εφαρμογές σε παραγωγική λειτουργία και υπογραμμίστηκε ο ρόλος των ειδικών ανά τομέα στην αξιοποίησή του.

Ο Μάρκος Βερέμης, συμπροεδρεύων της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ δήλωσε: «Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο, τη γνώση και το όραμα. Η συζήτησή μου με τον Άρθουρ Μενς το επιβεβαίωσε: η νέα εποχή της καινοτομίας μπορεί να ξεκινήσει από εδώ. Μία εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ενδυναμώσει ανθρώπους, επιχειρήσεις και κοινωνίες. Ο ΣΕΒ θέλει να διασφαλίσει πως οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα είναι μέρος αυτής της επανάστασης.»

Ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης συμπροεδρεύων της Επιτροπής Τεχνολογίας & Ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ συμπλήρωσε: «Η σημερινή συνάντηση με τον Άρθουρ Μενς ανέδειξε ότι βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ως Επιτροπή Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, στόχος μας είναι η ελληνική παραγωγική βάση να αξιοποιήσει με στρατηγικό όραμα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής πρωτοπορίας.»