Apple: Συγγνώμη για τη διαφήμιση του iPad Pro

Ο τεχνολογικός κολοσσός Apple προέβη σε απολογητικές δηλώσεις μετά το σάλο που προκάλεσε η διαφήμιση για το νέο iPad Pro, όπου μια βιομηχανική πρέσα συνθλίβει αντικείμενα που συνδέονται με την ανθρώπινη δημιουργικότητα και μετατρέπονται σε tablet.

«Λυπούμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Ad Age ο αντιπρόεδρος του μάρκετινγκ της Apple Tor Myhren, «δεν πετύχαμε το στόχο μας με αυτό το βίντεο».

«Στόχος μας είναι να γιορτάζουμε πάντα τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες εκφράζονται και ζωντανεύουν τις ιδέες τους μέσω του iPad», προσέθεσε.

Η εταιρεία αποφάσισε επίσης να μην προβάλει τη διαφήμιση στην τηλεόραση, ανέφερε το Ad Age.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη όπου ο CEO της Apple Τim Cook δημοσίευσε το σποτ στο X, με τους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας να το επικρίνουν από το πρώτο κιόλας λεπτό.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG